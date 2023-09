Sky, Ugolini: “Osimhen? Nulla per cui allarmarsi. Ecco i cambi di formazione per Udine”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato del momento del Napoli

Massimo Ugolini, noto giornalista di fede partenopea, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l’imminente gara di campionato tra il Napoli di Rudi Garcia e l’Udinese di Andrea Sottil.

“Da tre partita a secco, Osimhen è al di sotto delle sue medie in campionato ma ha giocato con voglia a Bologna e questo è incoraggiante. C’è anche un po’ di sfortuna che accompagna il Napoli, pali, traverse, rigori, al di là delle difficoltà sul gioco. Episodi simili ne abbiamo visti tanti, vanno interpretati con la voglia di dare sempre il 100% in campo, è un aspetto positivo.

Si è parlato tanto del contratto, ma in campo è uno che vuole vincere e segnare. Resta fuori luogo il suggerimento tattico, perciò si sono chiariti”.

Sui ballottaggi

“I possibili cambi di formazione sono Mario Rui per Olivera e Politano per Raspadori. I restanti sono inamovibili. Non c’è spazio per i turnover dato il momento che sta vivendo la formazione azzurra”.

