Mercato Napoli: Per Conte oltre a Lukaku c’è un altro nome!

Anche se ad oggi non c’è un’offerta ufficiale, l’addio di Osimhen sembra ormai certo. Lo stipendio monstre del quasi ex attaccante azzurro pesa troppo sulle casse del Napoli e la volontà di entrambe le parti è quella di separare le strade.

Per Conte non c’è solo Lukaku!

Come ha scritto anche il Corriere dello Sport, per l’attacco del Napoli non c’è solo Lukaku. L’attaccante belga, come è noto, non resterà alla Roma, ma tornerà al Chelsea, club proprietario del suo cartellino. Ma i Blues lo gireranno altrove perché non hanno intenzione di puntare su Big Rom.

L’accoppiata Conte – Manna ha individuato Gyokeres come sostituto di Osimhen, ma non mancano le alternative.

Lo svedese è stato senza dubbio l’assoluto protagonista di quest’anno per lo Sporting Lisbona. Capocannoniere della Primeira portoghese con 29 gol in 33 partite e 43 nelle 50 partite complessive giocate in stagione. Lo svedese, ha 26 anni ed ha un ingaggio di circa 2 milioni compresi i bonus ampiamente centrati e una clausola rescissoria proibitiva: 100 milioni. Al nuovo tecnico azzurro piace molto ed ha le caratteristiche principali del profilo che il Napoli sta cercando in attacco per il dopo Osimhen: centravanti strutturati fisicamente, capaci di riempire l’area, di far salire la squadra, abili nel gioco aereo dall’alto dei tanti centimetri in dote. Il contratto scadrà nel 2028, e come Lukaku anche lui stima tanto Conte.

L’altra alternativa che piace

Però c’è da sottolineare che la trattativa non è semplice. La concorrenza è tanta e la clausola rescissoria è altissima per non dire proibitiva e quindi, nella lista spunta anche un altro nome: L’ucraino Artem Dovbyk, punto di riferimento della sorpresa Girona (24 reti e 10 assist in 41 presenze). È forte fisicamente ed è bravo a dialogare con la squadra, caratteristiche che lo hanno reso uno degli attaccanti più appetiti sul mercato. Anche lui ha una clausola rescissoria: 40 milioni.

Poi, ci sarebbero ancora altri due nomi sotto i riflettori azzurri, Serhou Guirassy dello Stoccarda – 28 anni e clausola da 17,5 milioni di euro – e il messicano Santiago Gimenez (23) del Feyenoord.

Ma i colpi per l’attacco potrebbero essere due: Simeone, nonostante la deludente annata, ha mercato e valuta l’addio e quindi spuntano altri due nomi per sostituire anche lui: Il Napoli apprezza Lucca che l’Udinese riscatterà dal Pisa per 8 milioni e Jorgen Strand Larsen del Celta Vigo.