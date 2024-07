L’Everton ha completato l’acquisto in prestito di Jesper Lindstrom dal Napoli. Il nazionale danese trascorrerà la stagione 2024/25 con i Blues e l’accordo include un’opzione per rendere il trasferimento a tempo definitivo per la prossima estate. Lindstrøm, centrocampista offensivo in grado di ricoprire diversi ruoli in attacco, diventa il quarto acquisto del Club nella sessione estiva di calciomercato, dopo gli arrivi di Tim Iroegbunam, Iliman Ndiaye e il prestito di Jack Harrison. Jesper Lindstrom nella scorsa stagione ha giocato 22 presenze senza mai però essere ideale nel gioco del Napoli. Infatti per tutta la stagione ha vissuto da comprimario e i tre allenatori che si sono succeduti non hanno mai creduto in lui totalmente. Adesso in Inghilterra Lillestrom potrà riprendere un nuovo percorso e magari riscattarsi. I partenopei ci puntano (nella cessione) per evitare di proseguire un rapporto mai nato e già logoro.

Parlando a EvertonTV dopo aver siglato il suo trasferimento al Goodison Park, Lindstrøm ha dichiarato: “Mi sento molto bene. È fantastico rappresentare l’Everton. Questo è un grande club, con una grande storia, un buon stadio e, come ho visto, anche ottime strutture. Sono molto, molto felice di essere qui e sento che questa è una buona scelta. Sono pronto al 100 percento. Ho così tanta fame. Questa pre-stagione sembra lunga perché voglio solo giocare a calcio, voglio solo essere lì fuori allo stadio. L’anno scorso è stato un anno duro per me, ma sono così felice di essere qui ora e non vedo l’ora di iniziare”.