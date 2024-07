Lindstrom:”In Inghilterra mi sento a casa”

Ufficiale il passaggio di Jesper Lindstrom all’Everton, come comunicato dallo stesso club azzurro, tramite tweet.

La trattativa tra i due club si chiude, con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro, diritto di riscatto per la squadra della Premier, fissato a 22 milioni di euro.

Ci sono anche le prime dichiarazioni del calciatore danese, che commenta così il suo trasferimento:

“L’Inghilterra è molto simile alla Danimarca, quindi mi sentirò presto a casa. Le persone sono state molto gentili e molto umili, non vedo l’ora di iniziare. Sono pronto al 100%, il precampionato sembra lungo, perché voglio solo giocare a calcio. L’anno scorso è stato un anno molto difficile, ma sono felice di essere qui adesso”

Sempre attraverso EvertonTV l’ex Napoli, svela di aver già preso contatto con la sua nuova squadra:

“Ho parlato con l’allenatore, gli piace il mio modo di giocare a calcio, so che si fida di me. Un altro motivo per cui sono qui, ho bisogno di fiducia intorno a me”

Intanto il Napoli sta già lavorando per sostituire il danese, piacciono Brescianini del Frosinone e Gilmour del Brighton.

Il centrocampista frusinate è un vecchio pallino di Manna, per il quale il club ciociaro, chiede 12 milioni di euro. Per Gilmour , il club partenopeo aveva avanzato una prima offerta da 8 milioni di euro, al momento rifiutata.

Si continuerà a lavorare su questi due obiettivi, vista anche la probabile partenza di Gaetano. Dopo la difesa, il centrocampo ora è il settore, sul quale Manna e Conte, stanno intervenendo per non trovarsi in difficoltà, durante la stagione.