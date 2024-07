Calendario Serie A: La prima di Conte contro il Verona Ci siamo! Ecco il sorteggio del calendario della Serie A 2024/25. Le venti squadre del nostro campionato non vedono l’ora di scoprire il programma delle partite della prossima annata che prenderà ufficialmente il via il 17/18 agosto e si chiuderà il 25 maggio 2025.

Dalla lotta Scudetto alla sfida salvezza, passando per la corsa alle coppe europee: sono diversi i motivi d’interesse che ogni anno animano la Serie A rendendolo uno dei campionati più combattuti al mondo. Il Napoli di Conte si presenta ai nastri di partenza, dopo il 10°posto e senza partecipazione Europea dop 14 anni consecutivi, consapevole di dover riconquistare la Champions.

Il mister salentino e’ carico ,non vede l’ ora di partire, avvisando la Serie A di essere tornato, e che sara’ dura per tutti contro il suo Napoli!

Calendario Serie A: I criteri del sorteggio

Il calendario 2024/25 sarà ancora una volta asimmetrico, il ritorno non prevede in sostanza una mera ripetizione dell’ordine dell’andata ma saranno rimescolate le carte (ancora una volta con un minimo di 8 giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno tra le stesse formazioni).

Ci sarà alternanza assoluta casa-trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino ed Empoli-Fiorentina.

I vari derby non potranno andare in scena alla prima e all’ultima giornata oltre che nel turno infrasettimanale (decima giornata). Non ci saranno più derby nella stessa giornata.

Le squadre partecipanti alla UEFA Champions League non si incontreranno con le squadre partecipanti alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª.

Ci sarà un solo turno infrasettimanale (decima giornata) e non è prevista la sosta natalizia. Il campionato si fermerà solo per gli impegni delle Nazionali (nelle date dell’8 settembre, del 13 ottobre, del 17 novembre e del 23 marzo).

Ecco, di seguito, la prima giornata di campionato della stagione 2024/25:

Verona-Napoli!

https://www.persemprenapoli.it