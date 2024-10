Ricomincia il campionato, dopo la sosta per le nazionali, ed il Napoli capolista riparte da Empoli, prima tappa di un tour de force che potrà dire se davvero la squadra partenopea possa lottare per lo scudetto. I toscani hanno confezionano un avvio di stagione più che sorprendente, con 10 punti conquistati in 7 partite. Inoltre, possono vantare la seconda miglior difesa della Serie A (appena 4 reti incassate) dopo quella della Juventus. Rappresentano dunque un bel crash test per soppesare le ambizioni degli azzurri in ottica altissima classifica. Ecco com’è andata…

Caprile: 6,5

Da quando è subentrato a Meret non è stato esposto granché alle conclusioni degli avversari. Finora non se l’è cavata male nel gestire l’ordinaria amministrazione. Specialmente nell’uso dei piedi come strumento tattico, oppure nelle uscite in presa alta. Oggi non gli si può certamente rinfacciare nulla. Risponde subito presente alla conclusione al volo in bello stile di Esposito (10’). Grande riflesso due minuti dopo sul tiro di Pezzella, sporcato da una spiazzante deviazione di Politano. Non fidandosi della presa, allunga con reattività la traiettoria su un diagonale velenoso di Esposito (30’). Meno male che i compagni sventano un’uscita abbastanza allegra al tramonto del primo tempo. La ripresa è ordinaria amministrazione.

Di Lorenzo: 6

Prototipo del rinnovamento culturale in materia di terzini, o meglio, “falsi terzini”, sperimentato dall’avanguardista Guardiola. Reduce dalla doppietta in Nazionale, ormai ha abituato i tifosi a sdoppiarsi efficacemente. Abile nello stringere dentro al campo per partecipare alla costruzione, saturare lo spazio lasciato libero da un movimento in avanti o laterale di Anguissa o aggiungendosi al camerunese nel consolidare il giropalla. Tuttavia, a prescindere dall’utilità in zone più avanzate, per capirne la stanchezza, basta sottolineare come non devitalizzi quasi mai un devastante Pezzella, che oggi mostra i limiti di tenuta del capitano. Giocata di spessore e feroce determinazione, quella con cui pesca dalla spazzatura il pallone da cui scaturisce poi l’azione del rigore.

Rrahmani: 6,5

Evidente la differenza tra lo scorso anno e la stagione appena iniziata: nuovamente preciso, quasi letale sull’uomo. Sempre mentalmente dentro la partita. Complice il fatto di giocare con un altro compagno di reparto dominante. Mettere le briglie a un talento affascinante come Esposito non era scontato. Perché il ragazzino è uno che togliere i riferimenti. Ed ha potenzialità ancora inespresse, nonostante stia completando velocemente il percorso di maturazione. Perciò suscita emozioni quando tocca la palla con qualità. Per questo Amir si gasa nel marcarlo.

Buongiorno: 7

Fondamentale nel primo tempo di difficoltà del Napoli, è lui che tiene in piedi la baracca. Colombo è il classico centravanti che occupa lo spazio tra i centrali avversari a caccia di ciò che gli riesce meglio: provare a segnare. Per disinnescare in tipo simile – attaccante moderno, che collabora fattivamente alla manovra – urge ricorrere al miglior difensore sulla piazza. In questo scenario, l’ex Toro, ha saputo assumersi dei rischi, rompendo la linea per frapporsi tra l’empolese e la porta anche a distanze notevoli da Caprile. Succede, se sei dotato di una indubbia sicurezza, e riesci a trasmettere senso di potenza, abbinato a notevole dinamismo.

Spinazzola: 5

Le sue qualità si conoscono. Però oggi, da terzino, spesso in affanno. Pur avendo peculiarità difensive per coprire la zona di competenza, che gli permettono di recuperare e assorbire gli strappi di Gyasi, un laterale a tutta fascia esplosivo nel primo passo, che con le sue progressioni in accelerazione costante si sovrappone e crossa come farebbe un esterno alto. Unico lampo di luce, una salvifica diagonale al 35’, che scippa letteralmente il pallone dai piedi di Colombo a pochi metri da Caprile.

(dal 59‘ Olivera: 6)

Atletismo e forza di volontà sintetizzano il suo modo di approcciarsi alla partita, rendendolo estremamente efficace. Un atteggiamento essenziale più che fantasioso, utile in entrambe le fasi del gioco.

Anguissa: 6

Fedele ai suoi principi da tuttocampista, toglie parzialmente i compiti in costruzione a Gilmour, sostenendone l’approccio conservativo nella risalita dal basso. Ma è naturalmente portato ad alzarsi, gestire il pallone con un’indole decisamente propositiva. In quelle situazioni trova la formula giusta e diventa un vero acceleratore di gioco. Soprattutto nella ripresa, quando Fazzini cala vistosamente e gli concede spazio in transizione.

Gilmour: 5

Alla vigilia tutti a interrogarsi se, cambiando metodista davanti alla difesa, ci fosse meno controllo. Invece lo scozzese, pure sotto la pressione di Fazzini, tenta di far girare la squadra in virtù del suo calcio pulito. In grado di dare fornire uno sbocco sicuro alla circolazione del pallone. L’Empoli pressa alto ed in maniera asfissiante. Lui cerca di garantire qualità nel playmaking, piazzandosi lì nel mezzo. E spostandosi continuamente in diagonale rispetto alla palla. Così da ricevere con la giusta postura e poi facilitare la progressione dell’azione su distanze brevi. Forse un po’ troppo timido o scolastico. Da rivedere.

McTominay: 5,5

A tratti si inserisce dietro Anjorin alla stregua di un trequartista. Mascherato solo per ragioni ideologiche, visto che Conte vuole un calcio complessivamente fluido, dove contino maggiormente le funzioni svolte, piuttosto che specifiche porzioni di campo occupate. Allora, non è tanto se parta qualche metro più avanti oppure accentrandosi. Ma se il segreto nelle scorse partite era la sua la capacità di andare in profondità, svuotato di forza fisica, smarrisce la via della minaccia. Meglio nella ripresa, da mezzala passista. Una posizione che consente al Napoli di avere alternative all’ampiezza, attraverso un maggior gioco interno dell’ex Manchester Utd.

Politano: 6

Non è solamente un dribblatore. Per cui se la cava comunque nonostante il tentativo dell’Empoli di restringergli lo spazio intorno con un Viti assai aggressivo. Esplorando i corridoi intermedi. Magari preferendo accorciare qualche metro dietro la metà campo come un centrocampista puro invece di andare in verticale. Gli azzurri non traggono comunque alcun vantaggio da un esterno nominale, che però cambia la struttura della squadra venendo dentro al campo, usando la fluidità per evitare di diventare prevedibile, poiché l’Empoli, sottopalla ne decodifica intenzioni e spostamenti.

(dal 86‘ Mazzocchi: s.v.)

La sua influenza nel Napoli attuale passa esclusivamente attraverso un lavoro funzionale a blindare la fascia di competenza, sfruttando le sue caratteristiche da vero combattente.

Lukaku: 5

Centravanti potente al cospetto di un marcatore altrettanto arcigno, a tratti brutale per come maltratta Big Rom, che finisce per sbatterci contro ogni qual volta prende posizione per tentare di fare una sponda. La cosa buffa è che il Napoli è una squadra dotata di grandissima qualità. Nondimeno, spesso si appoggia alla fisicità di Romelu per coprire eventuali sbavature nel palleggio. Ma il belga probabilmente era rimasto in albergo.

(dal 59‘ Simeone: 6,5)

Resta un attaccante che acquista pericolosità man a mano che si avvicina alla porta avversaria: evidenzia una palese sfacciataggine negli ultimi sedici metri. A suo modo utile, anche quando prova a fare tutto da solo. In particolare, le sponde. Un gesto che per qualcuno è inutile. Mentre El Cholito ne dimostra la concretezza. Perché in un calcio fatto di intensità e duelli individuali serve a creare spazio. Eccome se le sportellate smuovono le difese arroccate, permettendo di sopravvivere in un contesto ostile. L’ha dimostrato appena entrato, collaborando a conquistare il rigore della vittoria.

Kvaratskhelia: 6,5

Talvolta diamo per scontato il suo piedino educato da prestigiatore. Forse perché il dribbling è considerato simbolo di egoismo. Eppure le proverbiali sterzate, abbinate a precisione e sensibilità nel tocco con Kvara si trasformano in efficaci colpi per il bene collettivo. Nel primo tempo assente, si riscatta abbondantemente nella ripresa. In situazione di uno contro uno, quando si isola nella posizione di ala tradizionale, punta Goglichidze. E se l’Empoli sceglie invece di compattarsi, il georgiano sfrutta la difesa schierata. Arretrando il raggio d’azione per procurarsi un vantaggio. D’altronde, Goglichidze temporeggia vedendolo patire da lontano. Ma aspettandolo troppo, si condanna a corrergli dietro. Trasforma con freddezza il rigore.

(dal 76’ Neres: s.v.)

Il modo in cui fa perdere l’equilibrio al suo marcatore, finta seguita da doppio passo e infine sterzata assassina, sono una sentenza in uscita dalla panchina. Specialmente quando gli empolesi sono stanchi e hanno ovviamente abbassato il livello dell’attenzione. Facile a quel punto immaginare che rubi l’occhio da un momento all’altro con una giocata esplosiva, tipica di chi tiene il motorino nei piedi. Nel convulso finale, nasconde il pallone agli avversari ormai boccheggianti.

Allenatore Conte: 6

A livello tattico l’Uomo del Salento si sta prendendo il Napoli attraverso un progetto più ampio. Che sembrava dovesse essere appena iniziato, ergo procedere per gradi, ed invece dimostra già una certa solidità. Probabilmente è questa la chiave di lettura più significativa che attualmente emerge con chiarezza. Anche dall’andamento del match odierno. In fase di possesso, la squadra porta molti uomini nella metà campo avversaria. Inoltre, lo sviluppo sulle corsie esterne, le rotazioni ed il lavoro in catena a tratti diventano veramente entusiasmante. In realtà, bisognerebbe invertire la prospettiva, osservare la fase difensiva. Nelle pieghe del possesso altrui la squadra partenopea, pur se slegata da logiche difensivistiche, conserva comunque compattezza e solidità sotto la linea della palla.

