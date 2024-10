Il power ranking di Lukaku: cosa ci ha detto la gara di Empoli

Al momento Romelu Lukaku ha già segnato tre reti, mentre gli assist a referto sono quattro. Qualcuno direbbe, si può far meglio, ma comunque niente male. Almeno a livello di cifre. Poi riavvolgi mentalmente il nastro della gara di Empoli e quello che ti ricordi della prestazione di Big Rom sembra una fotografia sbiadita di un centravanti dominante: spento e imbolsito, apparentemente avulso dalla manovra. Insomma, completamente fuori dalla partita. Non a casa, Conte l’ha sostituito dopo un’oretta di gioco.

Ma chi era al Castellani non può aver trascurato un piccolo dettaglio. Già a metà primo tempo l’allenatore salentino aveva mandato a scaldarsi Raspadori e Simeone. Segno tangibile di una insoddisfazione latente circa il comportamento del belga.

Subito le vedovelle di Osimhen, supportate dagli oltranzisti della critica, quelli in servizio permanente effettivo a prescindere dai risultati, si sono scatenati, puntando il dito contro le scelte estive, che hanno premiato Romelu, mortificando Victor. Peccato che finora il rendimento di Lukaku sia stato abbondantemente in linea con le richieste del suo tecnico. Vediamo perché…

Lukaku coinvolto maggiormente

L’aspetto veramente interessante sull’inizio di stagione del centravanti belga è il maggior coinvolgimento nella manovra del Napoli, se paragonato al recente passato. In effetti, lo scorso anno, alla Roma doveva garantire una presenza costante in area di rigore: unico riferimento in attacco di un sistema nient’affatto propositivo. Sfruttato da Mourinho esclusivamente per far risalire la squadra giallorossa le volte che si impaludava all’interno di un calcio speculare e assai conservativo. Proiettando così un’immagine di sé decisamente démodé.

Adesso, nonostante Conte lo schieri in una posizione simile, diversi sono i compiti che gli chiede di assolvere. Abbassarsi e contemporaneamente allargarsi, posizionandosi sul centro-destra, così da attirare il marcatore diretto. Lukaku deve comunque occupare la metà campo avversaria, lavorando però anche su altre priorità. Tipo stare tanto spalle alla porta. E allora non sorprende che si stia specializzando nei passaggi chiave, quelli nell’ultimo terzo di campo.

Una sorta di pivot, simbolo e fulcro offensivo, attorno al quale ruotano i compagni, complementari rispetto al numero 11. Ciascuno, con mansioni specifiche, sa bene cosa fare. Assicurare l’ampiezza (Politano e Di Lorenzo) oppure esplorare la profondità (Kvaratshkelia e Neres). Senza dimenticare l’opzione dell’appoggio interno, quando il georgiano o McTominay stringono dentro.

Ristrutturazione tecnico-tattica

Per comprendere al meglio il senso di questo cambiamento, è sufficiente approfondire un semplice dato statistico: il Napoli non esaspera più il possesso palla come ai tempi dell’Estetica Trascendentale. Oggi la strategia è chiara: serve verticalizzare rapidamente su Lukaku. Perciò l’Uomo del Salento ha avviato all’ombra del Vesuvio un processo di ristrutturazione tecnico-tattico funzionale a rimettere al centro della fase di possesso il bomber famelico che aveva ai tempi dell’Inter.

In definitiva, in Serie A continuano a esserci grandissimi bomber del calibro di Vlahovice Lautaro Martínez. Oppure giovani leoni tipo Lucca e Pinamonti, Ma Lukaku resta un “vecchio” bucaniere della categoria. Fortemente intenzionato a rimanere nell’alveo dei migliori ancora a lungo, non solo attraverso i gol. Conte gli ha fatto imboccare un’altra strada…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: