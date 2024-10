Empoli era l’ennesimo impegno di spessore per testare il Napoli, nonché la solidità delle sue ambizioni in ottica alta classifica. Del resto, gli uomini di D’Aversa pressano subito altissimi. Chiara l’intenzione di aggredire con grande intensità, offuscare le idee all’avversario, schiacciandolo nella propria metà campo. Specialmente in situazione di costruzione bassa, i padroni di casa concedono pochissimo. Eppure le cose sarebbero potute andare facilmente in modo diverso se la velocità di esecuzione tra le due squadre non si fosse rivelata così impressionante. Ovviamente, a favore dei toscani. Elettrici al cospetto di un Napoli sostanzialmente non pervenuto nei 45’ iniziali.

Chi immaginava dovesse essere una semplice passeggiata di salute dunque s’è dovuto ricredere. La trasferta al “Castellani” diventa presto una salita degna del miglior alpinista. Almeno fino ai cambi dell’allenatore salentino. Fuori Spinazzola poco reattivo, e Lukaku apparso svuotato alla stregua di un palloncino senza aria. Dentro Olivera e soprattutto un elettrico Simeone, coinvolto immediatamente nell’azione del rigore, che sblocca la gara. Da lì in poi le cose si normalizzano.

C’è qualcosa nell’azione decisiva di una partita comunque equilibrata che dimostra la feroce determinazione di questo gruppo. Su un pallone innocuo a fare la differenza è la caparbietà di Di Lorenzo. Dovrebbe non esserci storia, perché sta scivolando mestamente sul fondo. Ergo, basterebbe controllarlo. Cosa potrà mai andare storto, avranno pensato i difensori dell’Empoli. Il loro approccio troppo però rilassato consente al capitano di buttarsi in scivolata, tenendo viva la palla. Il resto è storia.

Non è stata una vittoria netta. L’Empoli ha avuto le sue occasioni, alcune clamorose. Alla fine non è bastato. In definitiva, di certo non si può dire che quest’anno la Serie A sia monotona. In attesa di capire se la classifica attuale si consoliderà nelle settimane a venire, oppure talune posizioni verranno ribaltate dal tempo: lo scopriremo solo vivendo. Nel frattempo, il Napoli non fatica a fare punti, crea il giusto e concede ancor meno agli avversari. Un upset che sembra davvero il segreto di Pulcinella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: