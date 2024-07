Serie A 2024/25, ecco il calendario completo della prossima stagione

L’attesa è finita, la Serie A sta per tornare: con un evento condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, alla presenza del presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, dell’ad Luigi De Siervo, dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, ad di Enilive, nuovo title sponsor della competizione. Presenti anche gli Ambassador di Lega Serie A Ciro Ferrara e Christian Vieri, in studio per commentare gli accoppiamenti del calendario della prossima stagione. La Serie A 2024/25 inizierà nel weekend 17-18 agosto 2024 e si chiuderà il 24-25 maggio 2025. Ecco il calendario completo.

Serie A 2024/25: le partite della Lazio dalla 1° alla 38° giornata

Il calendario sarà formato seguendo diversi criteri: l’alternanza assoluta, l’asimmetria, unico turno infrasettimanale, derby calendarizzati in giornate diverse, no sosta invernale, gare delle squadre in Europa. Atalanta e Como giocheranno in trasferta le prime tre giornate per le ristrutturazione dei propri stadi, stessa cosa per il Venezia che invece giocherà fuori per le prime due.