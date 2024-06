Mercato Napoli: Osimhen verso l’addio, si punta un difensore

Con l’approdo di Antonio Conte sulla panchina, il mercato del Napoli sta finalmente iniziando. Aurelio De Laurentiis ha già stilato i paletti, ed individuato gli obiettivi che serviranno all’ex Inter e Juventus, per fare tornare gli azzurri in corsa per lo Scudetto.

Ormai è risaputo che il prescelto a lasciare Napoli sarà l’attaccante nigeriano, visto che è anche il giocatore che ha più mercato, insieme a Kvaraskheila. A differenza del georgiano, però, il numero 9 ha una clausola da poter sfruttare e con la sua cessione inizieranno ad arrivare i nuovi rinforzi richiesti da Antonio Conte.

Il tecnico leccese è stato il primo a richiedere che l’esterno offensivo georgiano non venisse ceduto, ed insieme a lui, potrebbe trattenere anche Di Lorenzo. Il capitano, nonostante le vicissitudini potrebbe restare e fare pace con la dirigenza, visto anche il contratto che scadrà fra 5 anni. Il primo obiettivo per rinforzare la difesa è sicuramente Alessandro Buongiorno.

Il difensore centrale del Torino potrebbe essere il primo colpo del mercato del Napoli. Perché proprio il reparto arretrato è quello che ha avuto più difficoltà durante la scorsa stagione. Sono due i nodi da sciogliere per convincere il capitano granata a lasciare Torino. Il costo del cartellino deciso da Urbano Cairo, e la volontà del calciatore.

Infatti, sembrerebbe che Buongiorno vorrebbe vestire la maglia del Napoli, ma vorrebbe prendere la decisione soltanto dopo la fine degli Europei. Questo perché vorrebbe aspettare eventuali offerte da altri club. Inoltre, le richieste del presidente granata partono da 40 milioni. Cifra al momento ritenuta eccessiva da parte di De Laurentiis, che aspetterà prima le cessioni e di incassare quei 120 milioni della clausola del cartellino di Osimhen.

Il nigeriano è in orbita PSG, che dopo l’addio di Mbappé sta cercando una punta. Conte, invece, al suo posto vorrebbe Lukaku, ed un’altra punta per alternare i due giocatori.