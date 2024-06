Calciomercato Napoli: Buongiorno in Chiesa? Muy Hermoso!. Sembra proprio che i cordoni della borsa siano stati definitivamente aperti, vera e propria anomalia per Adl, dovuto soprattutto a due fattori, la fallimentare e rovinosa caduta dello scorso campionato, e la presenza di un tecnico, Antonio Conte, accompagnato da due dirigenti di spessore come Manna e soprattutto Oriali, che hanno preso possesso del Napoli rimodellandolo ad immagine e somiglianza del trainer del Salento!

Hermoso, Buongiorno e Chiesa, non c’è che dire, un lusso per il Napoli questo trittico di nomi tutti insieme, ma certamente possibili viste anche le potenziali partenze in casa azzurra. In primis Osimhen, che vuole la Premier, ma nessuna offerta reale al momento, ed ecco il Psg in soccorso di Adl, che pagherebbe l’intera clausola, 130 milioni di euro, consentendo anche una plusvalenza di circa 60 milioni! Ecco dunque il fondo d’ investimento per il trio in arrivo, ne esce uno per entrarne tre!

Calciomercato Napoli: Buongiorno, Chiesa, Hermoso. I tifosi attendono gli annunci!

Altrettanto chiaro però, fin quando non avverrà l’annuncio ufficiale bisogna sempre andarci cauti, anche se la garanzia Conte può fare la differenza nelle scelte dei suddetti convincendoli, a sposare la causa Napoli. Discorso simile riguarda le uscite, Adl era abitudinario nel vendere un solo top l’ anno, ma Kvara, Di Lorenzo , lo stesso Politano, potrebbero simboleggiare il tanto sospirato cambiamento del patron, dando carta bianca a chi ne e competente! Dunque fiducia tifosi

La base di partenza lascia ben sperare i tifosi azzurri, se pensiamo alla mancata partecipazione Europea, e con l’arrivo di Antonio Conte la piazza appare “rigenerata“, quindi antenne dritte in attesa di altre novità, siamo a giugno, la cosa che davvero fa notizia però, e che il Napoli è tornato… Il resto, fiducia e calma, lo faranno Conte ed il suo operato!

