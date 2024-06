De Laurentiis – Procuratori: la saga infinita

Procuratori, procuratori ed ancora procuratori.

A questo punto è uno scontro frontale ed aperto. Più di quanto abbiamo già conosciuto. Di Lorenzo, Politano poi vedremo chi.

Prima Giuffredi, ora Accardi.

Contano molto relativamente i nomi e le parole. Schermaglie o poco più. Battaglia di epiteti a mezzo stampa.

De Laurentiis da tempo si è intestato la guerra contro il “sistema” calcio e nello specifico nei riguardi dei procuratori, delle “parcelle”, le provvigioni e via dicendo.

Prima era la questione diritti d’immagine ora è questione di diritti di “condotta”.

Il sistema internazionale che si occupa di calciatori, dei trasferimenti e dei cartellini, si è legato a doppio filo ai suoi lacci.

Qualcuno, neppure tanto velatamente, lo ha definito sistema clientelare e ricattatorio.

Non è certamente sempre un qualcosa di etico e specchiato ma stiamo pur ancora parlando di calcio e show business.

Soldi, soldi e sempre soldi. Di etico onestamente poco o nulla.

Questo fiume di milioni trova lungo la via accordi, vie sotterranee e sotterfugi.

Una volta le chiamavamo astuzie degli esperti, oggi dobbiamo dargli un tono differente.

Se si vuol avere il meglio, ci si deve inevitabilmente incontrare e qualche volta piegare al volere dei poteri di turno.

Incontrarsi resta la scelta e la condizione migliore.

De Laurentiis porti la questione al palazzo. Lo faccia bene e politicamente.

Differentemente lasci da parte la cosa.

Pedagogista dello Sport