De Laurentiis -Manfredi: la volta buona?

Più che l’allenatore, il direttore, il top dirigente, la Città.

Non i tifosi in questo caso. Non il pubblico. Città con la maiuscola.

Amministrazione pubblica.

Lo abbiamo scritto più volte ma da questo orecchio De Laurentiis ha sempre fatto fatica.

È però vero che nessuna azienda, può far a meno del suo contesto sociale e cittadino.

La Fiat senza Torino non sarebbe diventata la Fiat. La Juventus non sarebbe esistita. Il Milan di Berlusconi senza la Milano da bere, l’affaccio all’Europa, non avrebbe fatto la storia degli anni 90.

La sociologia aziendale si impernia sul rapporto sinergico. Città-azienda.

Olivetti ad Ivrea è letteratura d’azienda italiana e mondiale. Non a caso Adriano venne a Pozzuoli. C’era una Idea.

Tipologia di investimento e tipologia di contesto.

Tutto questo per commentare il nuovo augurio ed auspicio della amministrazione Manfredi.

Fatto 30, De Laurentiis potrebbe fare 31.

Un tavolo con il sindaco.

Un “concordato” tra la Città e la più evidente azienda. Evidente e non esposta.

Un incontro che a questo punto della storia napoletana, potrebbe essere il trampolino del futuro.

Fatto 30, De Laurentiis faccia 31.

Pedagogista dello Sport