Napoli: Hermoso per la difesa.

Il mercato degli azzurri, con l’arrivo di Antonio Conte, entra subito nella fase calda, per le prime trattative.

La difesa è senza dubbio, il reparto che più ha dato problemi l’anno passato, ergo che Manna inizi proprio dai difensori, per migliorare la squadra.

La società partenopea ha individuato in Mario Hermoso, dell’ Atletico Madrid, l’uomo su cui puntare, viste anche le difficoltà per arrivare a Buongiorno.

Il Napoli parte con un’offerta al calciatore da 3,5 milioni di euro, con bonus, che farebbero salire l’ingaggio a 4 netti, a stagione.

Negli ultimi mesi è arrivata una proposta, per Hermoso, dalla Saudi League, da 12 milioni di euro, che però lo spagnolo ha lasciato attualmente in stand by. Il difensore centrale, classe ’95 può giocare anche sulla fascia sinistra, l’ideale per il modulo di Conte.

Hermoso va in scadenza con l’Atletico a fine mese, per cui ci sarebbe da pagare solo il costo dell’ingaggio.

Su di lui ci sono anche Milan e Roma, ma gli azzurri sono attualmente in vantaggio, grazie alla presenza di Antonio Conte, molto stimato dal calciatore.

Già nei prossimi giorni, il Napoli può chiudere questa prima operazione, per dare al tecnico salentino, il primo pilastro per la difesa.