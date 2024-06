Mercato Napoli: Manna-Conte La Coppia Della Rivoluzione! Il mercato del Napoli inizia davvero ad entrare nel vivo con una girandola di nomi che vengono accostati alla squadra del neo tecnico Conte, oltre all’ ottimo connubio con il DS Manna, che davvero promettono sorprese inaspettate oltre che sbalorditive, se si pensa soprattutto alla mancata partecipazione alle Coppe Europee

Chiara pero una cosa, Il Napoli quest’anno farà certamente, sul piano organizzativo, le cose fatte bene! La presenza di un tecnico come Antonio Conte, con il fido e figura fondamentale, Lele Oriali, e Giovanni Manna, DS da non sottovalutare! Lo si potrebbe definire il trio delle meraviglie, una vera’ e propria garanzia di professionalità e competenza, oltre al carisma che l’uomo del Salento, con la sola presenza, porta in dote per rialzare il club dalle macerie dello scorso anno.

Mercato Napoli: Aurelio defilato, Mentre Totonno e Giovannino Rifondano il Napoli…Rivoluzionato!

Aurelio De Laurentiis, con l’avvento diConte sulla panchina azzurra, ha dimostrato finalmente d’ aver capito gli errori commessi nella stagione ultima, e con molta probabilità sarà più defilato, ma certamente aggiornato, su quelle che saranno le scelte di mercato di questa estate, che si presenta caldissima, sia in entrata che in uscita!

Le incognite sono davvero tante, portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, con colloqui certamente fitti, ed in alcuni casi, contornati da probabili colpi di scena, oltre alle conferme su voci già presenti riguardanti Di Lorenzo, Lobotka, Osimhen e soprattutto Kvara. Proveremo ad analizzare, non certo caso per caso, sarebbe un autogol da mai dire gol! Ma provando a rimodellare i possibili 25 del prossimo anno, cercando, quanto possibile, di evitare figure barbine, facile quando parliamo di calciomercato, visto che ciò che è certo oggi, domani non lo e ‘più’. Quindi, care e fedeli lettrici/ori, vediamo cosa ne pensate su queste voci di dentro, accostate al Napoli, e se risultano favorevolmente gradite, nella vostra lista dei desideri!

Mercato Napoli: Un taccuino da “porte Girevoli” … Ma ricco di sorprese!

Adesso avrà inizio, se non è già cominciato, il periodo dei sogni proibiti e desideri mai nascosti! Il calciomercato è il momento i cui i tifosi sognano, ed allora proviamo a farlo insieme, partendo dai portieri e finendo agli attaccanti, limitandoci alle caratteristiche e ruoli, in attesa di capire quale modulo, 3-4-3 oppure 3-5-2, verrà attuato dal tecnico salentino.

Portieri: Meret riconfermato crediamo che Conte voglia dargli una chance, Caprile, che può fare il secondo e sarebbe il numero uno in Coppa Italia, ed infine, Contini confermato terzo

Centrali: Certi che due (Ostigard e Juan Jesus), se non addirittura quattro, andranno via (Potrebbero esser confermati Natan e Rrhamani), ne dovranno arrivare almeno tre, e se si prospettassero Buongiorno (Torino), Hermoso (Atletico Madrid) e Nehuen Perez (Udinese), voi cosa ne pensate? Senza dimenticare Hancko (Feyenoord) e Martinez Quarta (Fiorentina) oltre a Theate (Rennes) e Rugani (Juventus)

Esterni: In attesa di caprie cosa succederà agli assistiti di Mario Giuffredi (Il procuratore dei contratti senza valenza!) riferimento a Mario Rui e soprattutto Di Lorenzo. Resterebbero in azzurro i soli Mazzocchi, che con Conte tornerebbe utilissimo, Olivera, Zanoli, anche lui potrebbe essere confermato per caratteristiche, e Zerbin, ma crediamo partirà. Se io vi dico Bellanova (Torino), giocatore tutto fascia e di gamba, e Carlos Augusto (Di Lorenzo all’ Inter) cosa ne pensate? Senza dimenticare Dorgu (Lecce) e l’ultima fiamma di Conte, Vanderson del Monaco (Brasiliano del 2001)

Centrocampisti Centrali: Anguissa, Lobnotka, che si spera possa restare, e Folorussho (scuderia Giuffredi si capirà presto come finirà), fresco di convocazione ad Euro 2024, otre che un campionato eccellente svolto a Verona quest’ anno, mentre Cajuste potrebbe andare a fare esperienza al Toro, oppure a Parma, neo promossa in A. Ne mancherebbero almeno tre, di cui due con caratteristiche fisiche certamente possenti. Se io vi dicessi Tonali (Newcastle), Thuram (Nizza) Wallace (Udinese), con Ricci (Torino) e Brescianini (Frosinone) come aggiunta a questo menu? Staremo a vedere

Mezze Ali ed Attaccanti: Qui ci sono da capire tante cose, premesso la partenza di Osimhen, cosa accadrà a Kvara? (Resta oppure va al Psg?) Simeone andrà al Toro oppure alla Lazio? Politano accetterà la corte di De Rossi? (ricordiamo che anche lui e scuderia Giuffredi) Raspadori verrà rigenerato oppure ceduto? Gaetano, per caratteristiche, più partente che confermato a nostro avviso, e Lindstrom che ha offerte dalla Francia. L’unico, dove appare certa la riconferma, e Ngonge, che potrà mostrare le doti già venute fuori le poche volte chiamato in causa lo scorso campionato

E se io vi dicessi Chiesa (Juventus), Sudakov (Sachtar Donec’k) Guòmundsson (Genoa), Cambiaghi (Empoli), con Lukaku (Chelsea) o Gimenez (Feyenoord), con Immobile (Lazio) oppure Cheddira, confermato e rigenerato da Conte come riserve ai due possibili Bomber del futuro?

Come detto, un taccuino da porte girevoli! Ma siamo sicuri che Manna e Conte riusciranno a risolvere le tante incognite di partenza del nuovo corso azzurro. La probabile formazione? Quella la lascio a voi, esimi e competenti lettori. I sogni sono i vostri desideri, ma il Napoli ora è in buone mani, lasciamo lavorare e diamo tempo al mister, e lui vi darà soddisfazione! Conte-Manna ed Oriali, sono la sicurezza della vittoria di domani! Auguri Napoli, Che il mercato ti riporti in cielo!!!!

