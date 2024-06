Antonio Conte: Finalmente Ci Siamo! È atterrato ieri a Roma il tecnico salentino, ed oggi finalmente incontrerà negli uffici della Filmauro, il Presidente Aurelio De Laurentiis ed il nuovo DS Giovanni Manna per apporre la firma, tanto attesa dai tifosi napoletani, sul contratto! Si aspetta solo il tweet, a breve, ed Antonio Conte sarà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli! Con contratto fino al 2027 e nessuna clausola che lo liberi anticipatamente!

Una trattativa certamente difficile, quasi inaspettata per molti, ma con grande parsimonia e competenza, il duo Adl-Manna, quest’ultimo determinante per convincere il presidente ad ingaggiare il tecnico del Salento, sono riusciti nell’ impresa, regalando ai napoletani la consapevolezza che il Napoli è tornato!

Se ne sono sentite tante sul possibile arrivo di Conte, alcuni addirittura pesavano che alla fine si presentasse Pioli! In realtà i tavoli veri erano due, in prima battuta c’era il sogno del ballo salentino, mentre l’atro era più orientato verso i conti, certamente inferiori, che portano a Gianpiero Gasperini fresco di trionfo in Europa League con la sua Atalanta.

Antonio Conte: Il sogno, Giampiero Gasperini…il Bilancio. Alla fine ha vinto Totonno!

Corteggiato moto dal Presidente De Laurentiis, con complimenti continui, e mai nascosti, per il modo in cui si presentava in campo la Dea, il quale sembrava anche essersi convinto, se non fosse stato che alla fine ha deciso di accettare il rinnovo offerto dal patron Percassi. Ma come detto, questa volta, il Napoli non si fa trovare impreparato, e si affida al migliore sulla piazza! ( L’inarrivabile, visti i costi!) Ma grazie al lavoro certosino di Manna, che compie un’opera di convincimento nella testa del patron azzurro, Antonio Conte approda alle falde del Vesuvio! Ora si che la lava azzurra inonderà di gioia i tifosi partenopei, quest’ anno vessati da società e calciatori, tutto per i mancati e maledetti milioni!

Tutte le favole partono con ‘cera una volta…un tricolore tinto d’ azzurro ed undici puffetti, che con Gargamella (De Laurentiis) hanno distrutto ed oltraggiato il sogno scudetto scucito, quasi subito, dal petto. Ma per fortuna passò da li il Conte salentino, una vera Manna …dal cielo! Fu cosi che i puffetti e Gargamella si misero al seguito del condottiero. La strada che portava a Napoli era ormai vicina, Il Conte del Salento nella città che per lui era in fermento…I Napoletani osannano il condottiero…Antonio Conte e tornato…e vissero tutti partenopei e vincenti. Questa volta il finale si tinge d’ azzurro!!!!

