Il mediano si fa mediatore: Oriali con Conte

Più di Conte, Oriali. Più dell’allenatore, il mediatore.

Se si vuol parlare di rivoluzione moderna e di un Napoli, finalmente, azienda europea, è Oriali il vero acquisto top.

Pare che Conte lo abbia praticamente imposto.

Finalmente l’ad in pectore di cui tanto si è scritto.

Il cuscinetto tra tecnico, spogliatoio e dirigenza.

L’uomo designato a smorzare i toni quando occorre, allentare la tensione se serve.

Una vita da mediano a recuperar palloni, cantava Ligabue.

Ora il mediano si fa mediatore. Con De Laurentiis. Sfida pungente e coraggiosa anche per un uomo del suo calibro. Di Conte conosciamo tanto, di Oriali poco ed è proprio quello che occorre.

Un lavoro silenzioso, portato ai fianchi di qualunque scintilla disturbi l’ ambiente Conte.

Sistema allarme ed antincendio.

Lavoro attento e spigoloso.

Napoli non ha ancora avuto un direttore dalle fattezze “pompiere”.

È una novità, una ottima novità.

Il calcio moderno si fa non solo in campo. I rapporti si fanno solidi in diverse occasioni e situazioni della società.

Il rapporto tra allenatore e dirigenza, tra stampa e calciatori e non solo.

De Laurentiis, con Oriali, stabilisce la priorità.

La più giusta, seria e concreta modalità di far azienda calcio in Europa.

Questo è l’augurio.

La finestra dei mesi che verranno ci diranno.

Pedagogista dello Sport