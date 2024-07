Calciomercato: Manna trova il dopo Lindstrom. Ma non solo… L’obiettivo numero uno sulla trequarti è David Neres, il brasiliano del Benfica di 27 anni che ha voglia di cambiare aria. Il DS azzurro Manna sembra aver trovato in lui il dopo Lndstrom, accasatosi all’ Everton in prestito con diritto di riscatto da parte del club inglese, e con Gaetano e Cajuste che sono sin rampa di lancio verso altri lidi con la benedizione di Antonio Conte.

La nuova politica attuata è chiara, non sono contemplati buchi in rosa e ad ogni partenza bisognerà rispondere con un acquisto nello stesso ruolo. Ecco dunque che il brasiliano David Neres, potrebbe essere il sostituto ideale del danese, ormai dei Toffees, anche se la concorrenza del Besiktas di Mourinho e davvero forte. Vediamo nei prossimi giorni cosa accadrà e se il DS Manna riuscirà a consegnare a Conte il fantasista brasiliano.

Calciomercato: Manna alle prese con le uscite!

Dicevamo anche Gaetano e Cajuste, dopo Ostigard e Lindstrom, sembrano destinati a non far più parte del Napoli del futuro, Infatti per il giovane partenopeo, il Cagliari sarebbe pronto a riabbracciarlo dove già lo scorso anno aveva ben figurato e lasciando un ottimo biglietto da visita, va detto che anche il Parma di Pecchia sembra molto interessato, ma i sardi appaiono molto più convinti di poter riportare in Sardegna il tanto desiderato Gaetano.

Per Cajuste invece sembra prospettarsi l’Olanda, destinazione Feyenoord, anche se al momento solo sondaggi ma offerte vere ancora non pervenute, la cosa certa e che non farà parte del progetto Conte, visti anche i probabili arrivi di Brescianini del Frosinone e Gilmour del Brighton

In attesa di sapere anche il futuro di Osimhen, e quindi anche di Lukaku, il Napoli si prepara al terzo giorno di ritiro a Castel di Sangro, e come ha detto il DS azzurro Manna, il mercato chiude il 31 agosto, ma si spera che per quella data, il nuovo corso targato Conte, sia già pronto per tornare ed essere protagonista fin da subito, visto che il tecnico del Salento ha voglia di…vittorie!

