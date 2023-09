Udinese, Perez : Contro il Napoli vogliamo vincere.

Il difensore centrale bianconero, alla vigilia della sfida contro i partenopei, lancia un messaggio di riscatto per i suoi.

Intervistato da TV12, Nehuen Perez, spiega come stanno preparando la partita del Maradona:

“Dobbiamo restare uniti. Anche noi, come i tifosi, vogliamo sempre vincere, la sconfitta non piace a nessuno, per questo dobbiamo lavorare. La partita contro il Napoli sarà ostica, dovremo fare un gran risultato per portarla a casa”

Momento difficile per i friulani, con la sconfitta in casa, contro la Fiorentina. Solo tre punti in classifica, ma il centrale dell’Udinese si affida ad un dato favorevole:

“Contro le grandi abbia sempre fatto bene, ce la metteremo tutta per vincere. Dovremo fare la nostra partita, per conquistare tre punti. Quando tutto va bene è facile, quando le cose vanno male, tuttavia, emerge la personalità”

Dichiarazioni chiare, di chi non viene a Napoli, a fare una scampagnata. La squadra di Sottil vuole continuare a proporre il suo calcio, convinta che sia la strada giusta da seguire. Dello stesso avviso anche Perez:

“Abbiamo fatto una grande partita contro la Fiorentina, eppure abbiamo perso. Ma abbiamo fiducia, continuando a giocare in questo modo, la vittoria arriverà. In campo sentivamo che potevamo vincere, non ricordo altre partite, in cui abbiamo avuto tante occasioni, come nell’ultima gara”

Messaggio chiaro, l’Udinese ci crede, viene a Napoli per l’intera posta in palio. Di contro gli azzurri, dopo il pareggio di Bologna, con le conseguenti polemiche, non possono permettersi, ulteriori passi falsi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati