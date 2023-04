Cesari: “Rigore su Lozano? Vi spiego perché ieri c’è stata sudditanza in sala VAR”

Le parole del noto ex arbitro italiano in merito al contatto tra Leao ed il calciatore messicano azzurro

Graziano Cesari è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Il noto ex arbitro ed ora esperto di moviola ha detto la sua sul palese errore commesso ieri da Marciniak in occasione del contatto Leao–Lozano.

“Marciniak? La sua presenza un peso per la sala VAR. Errore evidente su Lozano!”

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto ex arbitro italiano:

“Le immagini a nostra disposizione sono quelle che ha a disposizione il VAR. La mia spiegazione da ex arbitro – che non ha mai vissuto il VAR – è che ci sia sudditanza psicologica: il signore al VAR non ha avuto il coraggio di chiamare un arbitro così importante e famoso come Marciniak. Il colpo di Leao occultava il pallone, quindi ci sta che dal campo possa non capire che quello è fallo. Do mille giustificazioni a Marciniak, non chi è davanti al monitor e deve richiamare il direttore di gara. Quello su Lozano è rigore certo. Ci sono situazioni di campo che dagli spalti o in TV non cogliamo, dal campo è diverso, percepisci piccole cose sulle condizioni dei giocatori. Favorevole al VAR? Messo nelle condizioni per operare è una cosa meravigliosa. Io l’avrei voluto. Il problema è trovare gente specializzata al VAR. Spiegazione degli arbitri? Ho assistito ad una partita di rugby ed è fantastico, sarebbe meraviglioso averlo anche nel calcio. Oppure, pensa che bello se Spalletti o Pioli si sarebbero potuti alzare a chiedere spiegazioni a Marciniak, magari rivedere il mancato rigore insieme, sarebbe più umano”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati