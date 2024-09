Conte in conferenza: “Sono innamorato di questa squadra! Su McTominay e lo scudetto…”

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto, nella sala conferenze dal Maradona per rispondere alle domande della stampa, al termine del match vinto 2 a 0 contro il Monza di Nesta.

Si aspettava di essere primo in classifica dopo poche giornate?

“Abbiamo avuto un calendario, a parte lo scontro diretto con Juve e Bologna, abbastanza non impegnativo. Fa piacere, perché siamo partiti con l’handicap della sconfitta, e ora abbiamo messo fieno in cascina per i momenti più duri. Siamo contenti per il lavoro che facciano, vedo nei ragazzi una grande voglia di migliorare. Per me questa è la gioia più grande al di là della classifica”.

La squadra ha trovato equilibrio, quanto è importante?

“L’equilibrio parte sempre dalla disponibilità dei giocatori al di là del modulo e della vari situazioni. La voglia di lavorare in fase offensiva e difensiva ti permette di avere questo equilibrio. Non so se avete visto il lavoro che ha fatto Politano. E’ la dimostrazione che l’io viene messo a disposizione della squadra sacrificando anche delle proprie caratteristiche. Matteo ha fatto una grandissima partita non perdendo qualità in fase offensiva. Scott e Neres sono arrivati a fine mercato, avremmo potuto provare altro prima. Con la Juve abbiamo rischiato cambiando sistema, ma questa squadra può fare più moduli. Oggi ho visto un po’ di appagamento e per questo ho cambiato”.

Dopo il tweet di ADL cosa si sente di dire?

“Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo. Io di questa squadra sono già innamorato, è un gruppo di ragazzi e non lo dico per piangeria, molto disponibile. Tutti ragazzi per bene, si sta creando un bel entusiasmo. Capisco tutto, ma dobbiamo lavorare per fare diventare realtà i sogni dei tifosi. Al tempo stesso devo essere molto realista, siccome ho un minimo di esperienza dico che dobbiamo viaggiare con i piedi per terra e non guardare gli altri. Oggi all’inizio ho visto un po’ di nervosismo, penso che i ragazzi percepivano che vincendo potevamo andare in testa. Dovevamo vincere giocando dopo, avevamo una pressione, anche questi sono step da fare per essere competitivi”.

McTominay quasi seconda punta, posizione voluta?

“In campo non accade mai qualcosa per caso, sono soluzione studiate per mettere in difficoltà l’avversario. Scott è un giocatore completo che può fare il trequartista, la mezzala e il centrale di centrocampo. E’ molto duttile e sicuramente un grandissimo giocatore”.

Nonostante alcuni giocatori sembravano stanchi, perché i cambi sono stati fatti così tardi?

“Sicuramente ero soddisfatto dal rendimento della gara, il Monza non ci aveva creato problemi. Quando vedi che c’è un buon equilibrio fare dei cambi giusto per farli non ne vedo il motivo. Ho fatto i cambi con un obiettivo, Politano stava facendo una grande partita. Tutto viene fatto per non rompere l’equilibrio, oggi non vedevo la necessità di cambiare”.