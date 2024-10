Gotti: “Dobbiamo trovare solidità”

Il tecnico del Lecce, in conferenza stampa, presenta la sfida del Maradona, dopo la pesantissima sconfitta subita, contro la Fiorentina:

“È stata una settimana molto brutta per tutti quanti. Quando succedono fatti eclatanti, tutti parlano per chiarirsi, ma alle parole devono corrispondere i fatti. Una squadra che deve salvarsi ha un percorso lungo, deve trovare solidità. Questo è il primo passaggio da fare in questo momento”

La partita contro i viola ha evidenziato i limiti dei salentini, per Gotti non tutto è da buttare:

“La scorsa settimana ci eravamo allenati benissimo, con molta intensità. I primi 20 minuti erano partiti bene, ma è bastato pochissimo perché tutto venisse meno. Abbiamo dimostrato poca solidità, non possiamo perderci 2,3 giocatori con troppa facilità, questo ha messo in difficoltà il centrocampo”

Napoli, ma non solo, pochi giorni dopo ci sarà il Verona, Gotti non vuole correre rischi:

“Non vanno corsi rischi sulle situazioni mezze e mezze. Banda l’ho trovato bene, ma non l’ho voluto sovraccaricare, poiché dopo il Napoli, avremo un solo allenamento prima di Verona. Non so dire chi è più pronto tra Pelmard o Jean, probabilmente vedrete tutte e due le soluzioni, perché i ragazzi non hanno i novanta minuti”