Serie A: Milan-Napoli free su DAZN

La decima giornata del massimo campionato italiano sta per ‘riscrivere’ la storia del calcio: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match di Serie A Enilive tra il Milan di Fonseca e il Napoli di Conte sarà trasmesso per la prima volta gratuitamente in chiaro e in esclusiva su DAZN. Non accadeva dal 1996, quando l’ultimo incontro trasmesso in chiaro fu quello disputato il 13 aprile allo stadio Delle Alpi tra Juventus e Sampdoria. Una svolta storica per il grande calcio resa possibile grazie a DAZN che riporta in chiaro la Serie A Enilive per accendere ancora di più la passione calcistica. Un’opportunità che rientra nel pacchetto “Try and buy” dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo per la trasmissione fino al 2029 del campionato di calcio di Serie A e che consente di poter trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione.

Il primo big match della stagione 2024/2025 scelto è dunque quello di San Siro con la data del 29 ottobre 2024 che entra così di diritto nella storia del calcio italiano segnando una svolta per la trasmissione della Serie A Enilive. La formazione DAZN schierata per raccontare questo evento straordinario vedrà Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni alla telecronaca, insieme a Diletta Leotta in collegamento dal campo a partire dalle 19:45 per le analisi del prepartita e le interviste a fine gara. Inoltre, DAZN Serie A Show si accenderà eccezionalmente nel postpartita con Giorgia Rossi alla conduzione insieme all’allenatore della Nazionale italiana di Basket, Gianmarco Pozzecco, come super ospite in studio, Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara. Proprio Ferrara che quel 13 aprile del 1996 scese in campo per giocare quella che fu l’ultima partita disputata in chiaro, chiudendo un ciclo per la storia della Serie A in tv e che ora, da talent e voce tecnica di DAZN, ne riaprirà simbolicamente un altro.

Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli, Esultanza, Joy After scoring goal,

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia commenta: “Trasmettere in chiaro per la prima volta dopo quasi 30 anni un big match segna una svolta storica, e lo è ancora di più se consideriamo che sarà in diretta esclusiva streaming su DAZN senza necessità di abbonarsi. Si tratta di un’opportunità straordinaria che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni de grande calcio italiano a un numero di tifosi ancora più grande”. Anche per Milan-Napoli sarà attiva Fan Zone, la funzionalità di DAZN che permette di commentare la partita con gli altri tifosi, partecipare a sondaggi esclusivi e vivere un’esperienza interattiva.