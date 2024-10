Rispondendo (finalmente) a una domanda di tattica e non alle solite questioni che c’entrano poco con l’avvicinamento alla gara contro il Lecce, Antonio Conte ha chiarito il motivo per cui in alcuni momenti Politano si abbassa vicino ai difensori, ridisegnando il Napoli sottopalla con una ermetica retroguardia a cinque. Significativo il suo pensiero: “L’equilibrio alla base di tutto”.

Insomma, nel calcio implementato dall’Uomo del Salento ciascuno deve essere in grado di farsi apprezzare in funzione del bene comune. A testimoniarlo, in tale senso, il modo come Matteo interpreta il ruolo di esterno, che ormai è diventato il simbolo del nuovo corso partenopeo. L’attuale collocazione sembra stia giovando a lui come alla squadra. Infatti, gli consente di accendere la scintilla in fase offensiva. Venire incontro a chi costruisce l’azione, ricevere di spalle e difendere palla. Quindi esprimere i classici strappi in conduzione, arricchiti da finte e sterzate a tratti irresistibili. Sacrificandosi al contempo nel coprire generosamente ampi porzioni di campo. Una sorta di laterale box-to-box: postura ingobbita, correndo all’indietro.

Ecco che l’asse Di Lorenzo-Politano garantisce la formula giusta. Impossibile trascurare quanto il gioco in coppia sviluppato sulla catena di destra impatti sulle fortune degli azzurri, capaci così di esplorare efficacemente la profondità. In questo scenario, lecito domandarsi se possano esserci ancora margini di miglioramento, affinché i guizzi del numero 21 nella trequarti altrui siano maggiori dei ripiegamenti difensivi. Perché se la sofferenza palesata al cospetto di Fadera (Como) oppure Pezzella (Empoli), non si può proprio vedere, immaginiamo cosa potrebbe accadere nel duello con mancini dominanti: gente del calibro di Theo Hernández e Dimarco, per intenderci.

