Sassuolo senza colori. Fallimento della Figc

Chiudere è una sconfitta sempre. Il muro ed il divieto d’accesso sono emblema di un insuccesso, sempre.

Vietare una maglia, una sciarpa o una bandiera è più che fallimentare, un qualcosa di ridicolo.

Non parlate di razzismo o di discriminazione, questa è soltanto ignoranza strategica e visione striminzita di fare Azienda. Sei il Sassuolo, abbi pazienza.

Scrivere un comunicato in cui si vieta la partecipazione ad uno show e si stabilisce come ci si debba vestire, se non ti chiami “San Carlo”, davvero non puoi farlo. Rischi soltanto la risata di scherno.

Sei il Sassuolo. Ti servirebbe misura, intelligenza e se è permesso strategia aziendale.

Ospitare la capolista, ospitare uno spettacolo di bandiere e sciarpe colorate dovrebbe essere per te un qualcosa da sfruttare.

Immagine.

Vendi uno show non certo sapone. Sei il Sassuolo e difficilmente ospiterai il Real Madrid.

Hai il Napoli 5.0 che un po’ ovunque è apprezzato e tu che fai? Blocchi lo spettacolo?

Sicurezza? La fai vietando i jeans a fiori?

Sembri quel frustrato ragazzino che ad ora di cena si porta via il pallone.

Fallisce il Sassuolo, fallisce il campionato, fallisce la Figc che consente e non interviene.

Fallimento globale chiudere uno spazio pubblico. Sempre

