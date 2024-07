Cosa non ha funzionato con Lindstrom al Napoli

L’avventura di Jesper Lindstrom al Napoli non è andata come previsto e il giocatore danese è ora in procinto di trasferirsi all’Everton con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa mossa è stata decisa dopo che Lindstrom ha faticato a integrarsi nella squadra italiana durante la scorsa stagione. A prescindere, il Napoli non rientrerà totalmente della spesa effettuata ed è possibile definire il colpo Lindstrom come un potenziale flop dell’era recente degli azzurri. Ma come mai le cose non hanno funzionato?

I motivi per cui Lindstrom non ha reso bene al Napoli

Uno dei principali motivi del suo mancato impatto è stato il poco tempo di gioco. Lindstrom ha collezionato 29 presenze, certo, però la maggior parte di queste sono state da subentrato. Questa mancanza di continuità ha impedito al danese di trovare il ritmo e la fiducia necessari per esprimersi al meglio, come aveva fatto precedentemente in Bundesliga con l’Eintracht Frankfurt. L’adattamento a un nuovo campionato, specialmente uno così tattico e difensivo come la Serie A, ha rappresentato una sfida significativa per Lindstrom, che si è trovato spesso in difficoltà a esprimere il suo potenziale in un contesto così diverso​​.

Un altro fattore che ha contribuito alle difficoltà di Lindstrom è stato l’ambiente competitivo all’interno della squadra del Napoli. Con una rosa ricca di talenti e una forte concorrenza per i posti in attacco, Lindstrom ha trovato difficile assicurarsi un posto da titolare. Questo ha ulteriormente ridotto le sue opportunità di giocare con regolarità e dimostrare il suo valore in campo​.

Dal punto di vista tattico, lo stile di gioco del Napoli, che si basa molto sul possesso palla e sulla pazienza nella costruzione delle azioni, potrebbe non aver valorizzato appieno le caratteristiche di Lindstrom. Il danese è un giocatore che ama giocare in spazi aperti e sfruttare la sua velocità e abilità nel dribbling, aspetti che potrebbero essere stati limitati nel sistema di gioco del Napoli​. Per non parlare poi dell’impatto ambientale: Lindstrom è arrivato in azzurro in un momento che sembrava presagire calma e che invece si è trasformato in una stagione drammatica, con cambi di allenatore continui e nessuna certezza tecnico-tattica.

La nuova vita in Premier League

La decisione di trasferirsi all‘Everton offre a Lindstrom una nuova opportunità per rilanciare la sua carriera. L’accordo prevede un prestito iniziale con un’opzione di riscatto fissata intorno ai 22-25 milioni di euro, una cifra simile (ma non uguale) a quella spesa dal Napoli per acquistarlo. L’Everton spera che Lindstrom possa ritrovare la forma che aveva mostrato in Germania e che possa diventare un elemento chiave per la squadra inglese, soprattutto considerando la necessità di rinforzare l’attacco dopo la partenza di Anthony Gordon​​.

Il trasferimento all’Everton rappresenta non solo un’opportunità per Lindstrom di giocare con maggiore regolarità, ma anche di mettersi in mostra in uno dei campionati più competitivi al mondo, la Premier League. Se riuscirà ad adattarsi rapidamente al calcio inglese e a esprimersi ai livelli attesi, l’Everton potrebbe decidere di esercitare l’opzione di riscatto, rendendo il trasferimento definitivo. Questo potrebbe anche aprire la strada a ulteriori opportunità di carriera per Lindstrom, sia in Premier League che in altri campionati europei di alto livello​. D’altro canto, il Napoli spera di potersi imporre nuovamente all’interno del campionato come una delle forze trascinanti del movimento: i risultati partite Serie A diranno, giornata dopo giornata, se quest’obiettivo verrà raggiunto.

