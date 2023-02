Bucchioni: “Questo Napoli non finisce di stupire”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «La dura legge del KO (Kvara e Osimhen) sembra condannare tutti. La legge dei numeri ce lo racconta. Tutto racconta della storia meravigliosa di questo Napoli che non finisce di stupire. Questa è una squadra che esprime gioia, allegria. E sono divertiti, entusiasti anche i tifosi che vedono l’obiettivo a portata di mano. Dietro questo momento di esaltazione del Napoli c’è un grandissimo lavoro, psicologico, fisico e tattico. Sono 10 anni che a Napoli si lavora per un obiettivo e si è creato un vero e proprio laboratorio calcistico. Nessuna squadra oggi può ostacolare questo Napoli che è una squadra che gioca bene e diverte. C’è una forza fisica e mentale e c’è una rosa grande e completa. A questo punto io allargherei l’orizzonte alla Champions»

