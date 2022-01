Calciomercato: Digne, Mandava e Olivera. I nomi del Napoli.

Il Napoli di ADL è nel pieno del mercato delle trattative per l’acquisto di nuovi giocatori da aggiungere alla rosa azzurra. I nomi più citati nelle ultime settimane sono: Digne, Mandava e Olivera. Per questa ragione è necessario analizzarli nel dettaglio.

Lucas Digne

Classe ’93, difensore francese dell’Everton e della Nazionale Francese. Un giocatore dalle innate doti, tanto da meritare il posto nella lista dei migliori giocatori nati dopo il 1991. Un giocatore che eccelle per le doti fisiche come resistenza e velocità e che, grazie alla sua eccezionale tecnica, riesce a fare un grande gioco di squadra con i compagni.

Nel mese di dicembre, voci di corridoio, hanno espresso la volontà del Napoli di acquistare il terzino sinistro. Tuttavia, notizia delle ultime ore, il giocatore francese sembrerebbe abbia fatto svanire il sogno non solo della SSC Napoli ma anche dell’Inter, firmando il contratto con l’Aston Villa per la cifra di 25 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) a titolo definitivo.

Reinildo Mandava

Classe ’94, difensore del Lille e della Nazionale Monzambicana. Un giocatore propenso alla marcatura e alla cura del reparto difensivo, tanto da ricevere il premio come miglior terzino sinistro della Ligue 1. Forse è per questo motivo che il club partenopeo ha messo gli occhi su di lui, forse per la volontà di voler aiutare Di Lorenzo al lato opposto.

Attualmente però non sembra che il Lille sia propenso per la sua vendita, ma ciò non toglie che Giuntoli farà di tutto affinché il terzino entri a far parte della rosa azzurra.

Tuttavia nelle ultime ore, in merito a questo giocatore, si è espresso anche Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato il quale, ai microfoni di 1 Station Radio, ha dischiarato: “Occorrerà una settimana di lavoro, ancora, per individuare il giocatore giusto. Non sarà Reinildo, quindi? Con l’arrivo di Axel Tuanzebe, l’affare Reinildo Mandava è rimandato, perché si tratta di un extracomunitario“. “Servirà un comunitario, con prestito oneroso dal costo basso ed un diritto di riscatto su cifre accettabili. Per il momento, non ci sono indicazioni particolari sui nomi. Credo che arriverà ancora dall’estero, probabilmente non sarà un italiano“.

Mathias Olivera

Classe ’97, difensore del Getafe e della Nazionale Uruguaiana. Un giocatore che può essere adattabile all’occorrenza, il suo ruolo di terzino destro spesso è stato modificato in esterno di centrocampo. Le sue caratteristiche fisiche gli permettono di essere particolarmente offensivo motivo per il quale spesso riesce a fare numerosi cross nonché giocare per molto tempo nella fase d’attacco.

Dal club spagnolo, notizia delle ultime ore, sembrerebbe che non ci sia la volontà di uno trasferimento. Sembrerebbe che il Napoli e il Getafe abbiano rimandato alla stagione di calciomercato estiva una possibile contrattazione per far arrivare a Napoli il giocatore uruguaiano.

