ADL non ci sta e chiede lo sconto!

Stando a quanto si apprende dall’edizione odierna di Repubblica, Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto al Comune di Napoli uno sconto sul canone stagionale che la società azzurra paga per la concessione dello stadio Maradona.

Foto dal web

Il motivo sarebbe legato alla diminuzione di introiti causata dall’emergenza pandemica. Il Covid-19, infatti, ha portato a delle grosse perdite finanziarie, soprattutto per quanto concerne la media spettatori di ogni partita.

Quest’ultima, in effetti, è calata rispetto agli anni scorsi e ora è inferiore ai 20mila tifosi a partita. Un dato preoccupante, aggravato dall’emergenza da Covid-19 e dall’interesse delle nuove generazioni verso il mondo calcistico che sta andando via via scemando.

Leggi anche le novità su Osimhen

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati