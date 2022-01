Montervino: “Insigne al Toronto? Perde il Napoli e il calcio italiano”

Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli e attualmente direttore sportivo del Taranto, ha parlato a TMW Radio dell’addio di Insigne al club azzurro che si trasferirà al Toronto la prossima estate.

Queste le sue parole: “Perde il Napoli e il calcio italiano, non è giusto che un campione del livello di Lorenzo debba andare in un altro paese a cercare fortune e soddisfazioni. Mi sono sempre augurato che l’operazione non andasse a buon fine, invece devo commentarla. È un altro campione che se ne va. L’unica cosa che conforta è che non abbia ascoltato sirene di altre realtà italiane. Gli auguro il miglior percorso possibile”.

Leggi anche quale sarà il mercato di gennaio del Napoli

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati