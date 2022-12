Marchetti: “Novità sull’operazione Bereszynski-Zanoli! Su Gaetano, Demme e Zerbin…”

Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli sempre, ed ha parlato della trattativa Bereszynski e Zanoli, oltre agli altri possibili movimenti di mercato degli azzurri.

Marchetti conferma l’operazione Bereszynski-Zanoli

“Il prestito di Bereszynski per Zanoli si può considerare in dirittura d’arrivo anche con il rientro di Contini che dovrebbe fare il terzo portiere visto che noi sappiamo che rimarrebbe anche Sirigu. In questo modo la Samp abbasserebbe il proprio monte ingaggi. Il Napoli ha colto un’opportunità di mercato prendendo un giocatore che ha un tasso di esperienza più alto di Zanoli, un giocatore che è andato al mondiale e conosce la realtà italiana. Sulla qualità, ancora non lo sappiamo”.

Sulle altre operazioni

“Demme potrebbe andare a Salerno se il club granata si accollasse tutto lo stipendio del giocatore oppure se il Napoli si offrisse di contribuire al pagamento di una parte da qui alla fine del campionato. Secondo me oggi questo non si può fare perché il Napoli non ne ha intenzione. Per quanto riguarda Sirigu, la Salernitana ha bisogno di un portiere per i prossimi 40 giorni quindi deve essere un portiere che ti dà una garanzia di solidità e di copertura fin quando Sepe non sarà nuovamente disponibile. Ecco perché il club granata non cerca giocatori come Cragno che hanno l’obbligo di riscatto in caso di salvezza”.

Su Gaetano e Zerbin

“Sono molto forti e di grande prospettiva, dei quali Spalletti si è fidato, dipende da loro se rimanere o andar via. Inter, Milan e Juventus stanno operando sul mercato in maniera molto slowly, fredda, tranquilla e serena. Se ci sono opportunità saranno prese”.

