Napoli-Villarreal, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a riprendere la sua stagione sportiva. Prima della sfida all’Inter del 4 gennaio, gli azzurri di Spalletti hanno in programma una serie di amichevoli di medio livello per ritrovare la forma.

Napoli-Villarreal – Al Winter Series Football by Regnum in Turchia, Kvaratskhelia e co. hanno tentato di riprendere lo smalto al 100% e di mantenere alta la concentrazione. Ormai il ritiro è finito e ieri sono ripresi gli allenamenti a Castel Volturno, in vista delle amichevoli contro Villarreal e Lille della prossima settimana.

Dopo aver concluso la preparazione in Turchia, il Napoli di Luciano Spalletti si prepara a scendere in campo per la terza amichevole contro il Villarreal, in programma il 17 dicembre alle 20:30.

Ecco dove vedere la prima delle due gare del Napoli in tv e in live streaming.

Napoli-Villarreal si giocherà sabato 17 dicembre 2022 allo Stadio Diego Armando Maradona, ore 20:30. Verrà trasmessa in co-esclusiva sui canali DAZN, visibile gratuitamente per chiunque abbia un abbonamento attivo sulla piattaforma che detiene i diritti della Serie A TIM. Sarà possibile inoltre assistere all’amichevole su SKY, al modico (solito) prezzo di 9,99 euro in pay per view. Il canale sarà il 251.

Questi i prezzi dei biglietti per vederla allo Stadio Diego Armando Maradona:

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 15,00

Curve € 8,00

