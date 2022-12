Napoli riabbraccia Albiol e Reina, in occasione dell’amichevole di sabato prossimo, con il Villareal.

L’ex difensore azzurro, si è detto entusiasta, in un’intervista alla Gazzetta dello sport, di tornare in quella, che per molti anni è stata la sua città:

“Quando mi hanno dato la notizia sono stato felicissimo. E a casa lo erano ancora di più. Di solito la famiglia, non viaggia mai con me quando vado a giocare. Ma a casa mi hanno subito detto, andiamo tutti! Per questa volta sarà così, faremo un eccezione”

Napoli è così, resta sempre nel cuore, soprattutto per chi arriva da un altro paese. Stesso discorso, vale per Raoul Albiol:

“Da quando sono andato via non sono più riuscito a tornare, ma Napoli è rimasta nel cuore di tutti noi, soprattutto nei bambini. Sono stati sei anni meravigliosi, i migliori della loro vita. Quando partimmo piangevano tutti. Tornare sarà sicuramente una grande emozione”

Poi si parla della partita, che lo vedrà per la prima volta, nel nuovo stadio:

“Sarà la prima volta al Maradona è vero, era già bello tornare al San Paolo e ricevere l’omaggio dei tifosi. Ora che lo stadio è dedicato a Diego, con la sua statua, sarà ancora tutto più speciale. Affronteremo una grandissima squadra, una bella partita”

Anche Reina si disse onorato, di tornare a Napoli, per una sfida, che al di là dei valori tecnici, ha un sapore per loro due, del tutto speciale.

Prosegue intanto la vendita dei biglietti, a ritmo sostenuto, considerando il periodo natalizio. La squadra si allena a Castel Volturno da mercoledì, ancora lavoro differenziato per Sirigu e Rrahmani, per loro il rientro in campo, slitterà ancora di qualche giorno. L’obiettivo per il difensore kosovaro è di poterlo provare, nell’amichevole del 21 Dicembre, con il Lille.

Sirigu è sempre al centro di trattative, la Salernitana ha mostrato solo un interesse, ma nulla di concreto. Ci sono anche altre squadre, interessate all’ex portiere del PSG. Il Napoli deve prima chiudere l’operazione Bereszynski-Zanoli, c’è accordo su tutto, la trattativa dovrebbe concludersi nei giorni di Natale. A quel punto, necessariamente il DS Giuntoli, dovrà inserire in rosa un prodotto del vivaio. Il nome più accreditato è quello di Contini, che nella Sampdoria non trova spazio, avendo davanti un titolarissimo come Audero. In questo caso, il Napoli, risolverebbe la questione dei quattro giovani in organico, prendendo il posto dell’uscente Zanoli. Per ora comunque, questa trattativa non è definita, in più Spalletti non vorrebbe privarsi di Sirigu, che resta un uomo spogliatoio e il tecnico partenopeo, non vuole rompere gli equilibri. Dettagli che quando ci si gioca un campionato, fanno la differenza, il Mister toscano lo sa bene.

