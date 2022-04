DIRETTA LIVE Empoli-Napoli: seguila con noi!

Se la matematica, in chiave scudetto, non condanna ancora il Napoli, allora per la squadra partenopea, nella gara contro l’Empoli, un risultato diverso dalla vittoria potrebbe davvero mandare definitivamente in soffitta il sogno tricolore.

Sulla carta l’impegno del Castellani potrebbe essere quello giusto per ritrovare morale ed entusiasmo. Del resto, conforta il ruolino di marcia esterno degli azzurri. che in campionato hanno perso soltanto una volta in trasferta.

Dal canto loro i padroni di casa, con 34 punti in classifica, sono posizionati a debita distanza dalla zona retrocessione. Tuttavia non vincono dalla 17ª giornata: 0-1 proprio contro il Napoli. Da quel giorno, i toscani pare davvero abbiano tirato i remi in barca, limitandosi a pareggi (8) e sconfitte (8).

Luciano Spalletti e Aurelio Andreazzoli hanno scelto questi undici per giocarsela fino in fondo.

Le formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabiàn Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Adesso bisogna solo aspettare che l’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli dia il fischio d’inizio.

In aggiornamento…

