Cassano: ” Per vincere servono altri calciatori. Al club azzurro manca poco”

Antonio Cassano, l’ex attaccante della Nazionale Italiana, ha rilasciato delle importati dichiarazioni in ottica Napoli durante la trasmissione BoboTv.

Il giocatore, ha attaccato pesantemente due giocatori, quasi storici dell’attuale Napoli. Stiamo parlando di Fabian Ruiz e Piotr Zielinsky.

Ciò che “ll Godrito” recrimina ai due azzurri è il poco carattere che usano per scendere in campo.

Le parole di Cassano

Me la prendo con loro perché stanno giocando da 4-5 mesi, non stanno facendo nulla in mezzo al campo. Se ci fosse stato il Pipita (Higuain) al posto di Osimhen, sono sicuro che sia Fabian che Zielinski sarebbero saliti di livello.

Li avrebbe attaccati al muro.

Koulibaly è un grandissimo campione, ma in campo non trascina i propri compagni.

Per vincere qualcosa di molto importante servono altri tipi di calciatori, al club partenopeo manca poco”.

