Una partita vinta, persa per troppa sufficenza rispetto ad una squadra che ha corso fino al 95′ minuto, in 7 mnuti da 2 a 0 a 3 a2 per l’Empoli! Questi i voti di oggi, ma meriterebbero tutti 3 i calciatori del Napoli.

Meret: 3,5

Un indecisione su di un colpo di testa di Asllani che sfiora il palo, ma decisivo sempre su tiro dell’ Albanese. Nulla puo’ sul gol di Henderson. Ma poi si brucia da solo regalando il 2-2..In serie A non e consentito.

Zanoli:5,5

Oggi un po’ impacciato e poco attento, spinge poco, e sul suo lato le azioni piu’ pericolose dei toscani. Da rivedere nei movimenti, il resto l’ ha fatto la gastroenterite- dal 46′ Malcuit 5 la sua entrata, senza infamia e senza lode

Rrahmani: 5,5

Oggi senza KK gli sfugge spesso Pinamonti,, ma non ha aiuto dai centrocampisti, come la squadra anche lui un po’ in difficolta’

Juan Jesus: 6

Quello piu lucido dei difensori azzurri, tiene Cutrone lontano, e sul centro sinistra aiuta tanto Mario Rui

Mario Rui: 6

Il Portoghese spinge, ma poi si perde al limite dell’ area avversaria, ma comunque sufficente la sua gara

Anguissa: 5,5

Un’ altra gara dai due volti, assente dalla manovra il primo, il secondo tempo, meglio e si dimostra piu’ propositivo. Ma non e’ l’Anguissa prima della Coppa d’Africa

Fabiàn Ruiz: 5,5

Lo spagnolo, ritmo compassato, svolge il suo compitino, ma il primo tempo non aiuta, come Anguissa ,la difesa, e mette a rischio degli attacchi Empolesi tutta la retroguardia

Lozano: 6,5

Un primo tempo sufficente, anche se Parisi e un’ avversario tosto, ma il messicano lotta e crea anche assist, sicuramente partecipe alla manovra- dal 68′ Zielinsky ,sv

Mertens: 7

Quello che tocca e oro, basta il tocco di biliardo,e la buca porta in vantaggio gli azzurri, e lui a 146 reti.- dal 76′ Politano, sv

Insigne: 6

Gran gol del capitano, anche se non vede l’ ora che finisca per chiudere la separazione vissuta in casa, ritrova Hamsik..a 121 reti- 86 Ounas, sv

Osimhen: 6,5

Sembra un leone in gabbia il Nigeriano, ottima la finta sul gol di Mertens, ma non riesce a dare cio’ che puo’ e deve viste le doti tecniche e fisiche in suo possesso. Deve andare piu incontro al pallone.

Allenatore Spalletti: 6,5

E proprio Mertens che gli toglie le castagne dal fuoco, infatti il primo tempo soffre maledettamente il Napoli, ma il folletto Belga cancella la bella prova dell’ Empoli dei primi 45’min. Bravo a cambiare Zanoli ancora non ripreso dalla gastroenterite

