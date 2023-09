Clamorosa ultim’ora: si ferma anche Juan Jesus

Emergenza difesa in casa Napoli. La rifinitura porta in dote a Garcia l’ennesima tegola per quanto riguarda il reparto arretrato: Juan Jesus non rientra tra i disponibili per il match di domani col Bologna.

Il centrale difensivo alza bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Al netto dell’assenza di Rrahmani, infortunatosi a Braga, l’allenatore francese, senza gli attuali titolari del ruolo, contro i felsinei potrà fare affidamento esclusivamente su Natan e Ostigard.

Insomma, cercasi disperatamente una soluzione per ritrovare compattezza e impermeabilità in retroguardia. Nel frattempo, giocano il terzo ed il quarto in gerarchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati