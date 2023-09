Rrahmani out, ma a Bologna non c’è spazio per Natan

L’infortunio di Rrahmani, dopo pochi minuti dall’inizio della gara col Braga, spalanca le porte della formazione a Ostigard: a Bologna, probabilmente, sarà proprio il norvegese a occupare lo slot di centrale, affiancando Juan Jesus. L’assenza del kosovaro dovrebbe protrarsi fino al match contro il Real Madrid, in programma il prossimo 3 ottobre. I tempi di recupero da un simile contrattempo muscolare (lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra), infatti, sono stimati tra sette e quattordici giorni.

Ancora panchina, dunque, per Natan, domani pomeriggio al “Dall’Ara”. La prima considerazione da fare, di natura strettamente oggettiva, è che al momento, in Garcia persistono i dubbi sul nuovo acquisto, considerato ancora non del tutto affidabile. Eppure, sulla carta, il difensore acquistato dal Red Bull Bragantino doveva rappresentare il giusto upgrade per la retroguardia partenopea. Che rispetto allo scorso anno, appare nettamente peggiorata in termini di impermeabilità ed efficienza.

Insomma, là dietro gli azzurri stanno decisamente ricostruendosi, dopo la devastazione tecnica ed emotiva procurata dalla cessione di Kim. Un terremoto dall’intensità variabile, in grado di smascherare quanto incompleta sia la rosa messa a disposizione dell’allenatore francese, priva di vere alternative al “mostruoso” coreano.

Scelte conservative

I problemi del Napoli, quindi, sono una conseguenza diretta di un mercato sbagliato. La società ha deciso di fidarsi dei giocatori che avevano vinto lo scudetto. Il primo nome che viene in mente è proprio quello di Juan Jesus. Finora non è riuscito a trovare una dimensione ideale affinché potesse esprimersi compiutamente in marcatura. A giudicarlo negativamente non sono solamente le circostanze in cui s’è lasciato scappare l’avversario diretto, permettendogli di segnare. Tipo l’occasione concessa in Portogallo a Bruma: gli è letteralmente spuntato alle spalle, tagliandolo fuori e pareggiando. Da un mucchio di piccole cose, situazioni intangibili di una partita, si misurano le lacune dell’ex Roma e Inter. Veramente poco impattante sulle sorti della fase difensiva.

D’altronde, con Spalletti era una sorta di cambio lussuoso, veterano della Serie A, destinato a coprire le spalle ai titolarissimi grazie a esperienza e consapevolezza del ruolo di “riserva”. Ecco, l’unico metro di giudizio realmente funzionale per comprendere l’attuale debolezza strutturale della squadra partenopea si sostanzia nel concetto di rincalzo. Ben diverso da chi è destinato a inserirsi stabilmente all’interno dell’undici di partenza.

Ovviamente, lo stesso discorso vale per Ostigard. Una manciata di presenze la stagione passata, oggi invece inserito in un progetto che intende comunque garantirgli una certa stabilità. Sull’uomo resta un “cane”, ma deve lavorare tanto per migliorarsi dal punto di vista della difesa posizionale, associandosi correttamente con i compagni di reparto.

Giocata da conservare

In definitiva, al netto del rendimento espresso dai singoli, nonché dal minutaggio accumulato in questa parte embrionale dell’annata, all’ombra del Vesuvio attendono di capire quando arriverà il turno di Natan. Soprattutto, se le sue caratteristiche si sposeranno appieno con le esigenze di Garcia.

Il concitato forcing con il Braga è l’unica testimonianza che abbiamo della predisposizione difensiva di Natan. La scivolata a piedi uniti con cui ha stornato in angolo un cross basso, durante l’arrembaggio finale, conseguenza di una lunga diagonale in ripiegamento, hanno aiutato il Napoli a superare l’aggressività dei portoghesi, disperatamente a caccia del 2-2. Forse la giocata da conservare per comprendere come si potrebbe inserire il brasiliano nella difesa dei Campioni d’Italia.

