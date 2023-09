Per il Napoli 15 giorni di verità

Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina poi sosta.

Il Futuro del Napoli in poco più di 15 giorni. Due settimane che sanno di prospettiva e futuro. Punti, classifica, posizione ma non solo.

Garcia si gioca la panchina, De Laurentiis lo sviluppo imminente della sua azienda ed i calciatori la “faccia”.

Destino beffardo per chi è arrivato all’apice. Gli scalatori di vette 8.000, dicono, dalla vetta si può soltanto scendere.

Bisogna però imparare come discendere.

Dolcemente tornare al campo base a festeggiare o con un lungo capitombolo.

Scendere è assai più complesso che salire.

Le forze son ridotte. L’ossigeno consumato ha stancato, le emozioni, la tensione, lo sforzo della salita son da mettere sempre in conto.

Poco male.

Il Napoli ha le caratteristiche, le doti e l’organico per far una buona discesa.

Sulla carta ha tutto.

Attrezzatura e preparazione. Fisico e mente. Sulla carta ha davvero ogni cosa ma in cima fa molto freddo, la luce va via presto e non c’è riparo dal vento.

Detto in vocabolario pallonaro, il Napoli deve ritrovarsi. Compattarsi. Far quadrato e trovare gli equilibri.

Lo sa bene Garcia che rischia più di tutti ma d’altronde, è pur sempre un privilegio tentare la scalata al K2.

In bocca al lupo Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati