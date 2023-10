Union Berlino-Napoli 0-1, LE PAGELLE: Azzurri sbancano l’Olympiastadion. Kvara decisivo, Raspadori segna, Natan un muro

Il Napoli di Rudi Garcia vince per 1-0 sul campo dell’Union Berlin e sale a quota 6 punti nel suo equilibrato girone di Champions League dove il Real Madrid è primo a punteggio pieno.

Rudi Garcia conferma gli undici titolari scesi in campo domenica con Raspadori, Rrahmani, Mario Rui e Cajuste nuovamente titolari e preferiti a Simeone, Osigard, Elmas e Oliveira che siedono in panchina.

Gli Azzurri dimostrano di saper soffrire ed offrono una prestazione di carattere e cinismo, tra le fila dei partenopei brilla la classe di Kvaratskhelia, mentre Raspadori lega benissimo il gioco tra attacco e centrocampo ed è letale sotto porta. Altra prestazione di altissimo livello del centrale brasiliano Natan.

Union Belino-Napoli 0-1 – Pagelle della sfida di questa sera della fase a gironi di Champions League per gli uomini di Rudi Garcia.

Meret 6:

Solo una volta chiamato in causa, risponde presente mandando in angolo. Per il resto della partita è sempre vigile e non è mai insicuro negli interventi.

Di Lorenzo 6.5:

Partita da capitano, non spinge come un martello ma quando lo fa è sempre pericoloso e le letture difensive sono quelle di un veterano.

Rrahmani 6.5:

Più “sporco” del suo compagno di reparto, ma comunque efficace. Prende il giallo dopo 20′ ma continua a giocare con naturalezza e autorevolezza.

Natan 7:

Prestazione di altissimo livello per il centrale, che vince ogni duello aereo e legge in anticipo le situazioni in cui è richiesto il suo intervento. Ormai è una certezza.

Mario Rui 6.5:

Classica veste da regista di corsia interpretata con qualità, e anche in fase di contenimento non si fa disprezzare nonostante da quella parte Fofana sia uno dei pericoli principali dell’Union.

(dal 71′ Olivera 6: entra a risultato acquisito, che gli facilita la sufficienza)

Cajuste 5:

Avvio difficile sul piano tecnico, un paio di controlli sbagliati che fanno sfumare situazioni potenzialmente pericolose ai suoi. Con il passare dei minuti non si riprende, anzi. Non conferma le buone sensazioni che aveva dato a Verona e dopo l’intervallo rimane negli spogliatoi.

(dal 46′ Elmas 6: Fornisce più ritmo, intensità e dinamismo rispetto a Cajuste, ciò di cui il Napoli aveva bisogno)

Lobotka 6:

Meno brillante e preciso del solito in qualche occasione, anche grazie alla gabbia che i tedeschi gli costruiscono intorno. Si sacrifica molto aiutando i compagni in fase difensiva.

Zielinski 6:

Partita sufficiente per il polacco, che parte bene ma con il passare dei minuti si appiattisce un po’.

Politano 6.5:

Un paio di pezzi pregiati tirati fuori dal suo repertorio, tra controlli impossibili e accelerazioni brucianti. Un po’ troppo confinato sulla corsia destra, non riesce a trovare lo spazio per avvicinarsi alla porta ma non sbaglia praticamente nulla e la voglia di provarci è evidente.

(dall’81’ Lindstrom s.v.)

Raspadori 6.5:

Serata complicata per l’ex Sassuolo, che spalle alla porta fatica ad incidere sul match. Tenta qualche conclusione complicata ma non graffia, fino a quando per la prima volta si trova nella posizione giusta per colpire e lo fa bene, portando in vantaggio i suoi. Segna il gol che regala i tre punti al Napoli e si sbatte fino a quando non esce dal campo stremato.

(dal 70′ Simeone 5.5: tanta voglia per l’ex Genoa, ma qualche imprecisione di troppo quando deve far salire la squadra nel finale)

Kvaratskhelia 7.5:

Il più in serata dei suoi, fa ammattire la difesa dell’Union che non lo tiene mai, ma le occasioni per calciare verso Ronnow sono contate. Ma l’assist per Raspadori vale il prezzo del biglietto.

(dall’87’ Ostigard s.v.)

All. Garcia 6:

Bravo e fortunato a mantenere in campo Raspadori, mossa che vale la vittoria, ma fino a quel momento i suoi hanno faticato a calciare verso la porta di Ronnow. L’obiettivo principale era “riprendere i punti persi col Real” ed è stato centrato.

