Raspadori: Era importante vincere.

Il gol del numero 81 ha regalato la vittoria al Napoli, sul campo dell’ Union Berlino. Partita non bella, difficile, ma i tre punti sono fondamentali, per proseguire il cammino in Champions. Dello stesso avviso, Giacomo Raspadori, intervistato al termine del match, sottolinea l’importanza della vittoria:

“Una gara difficile, non abbiamo giocato una grande partita. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma era troppo importante tornare a casa con una vittoria. Abbiamo il ritorno in casa, era importante vincere oggi”

Il Napoli ha vinto sul campo, che laureò l’Italia campione del mondo. Era il 2006, Giacomo Raspadori era molto giovane, ma ricorda bene quei momenti:

“Ne parlavamo proprio ieri, quando siamo venuti a vedere lo stadio. Io avevo sei anni, per noi italiani giocare in questo stadio è molto emozionante. Un sogno, io ero con gli amici a vedere la finale del 2006, poter giocare qui è fantastico. La cosa più importante, che sia arrivata una vittoria. vincere in trasferta, in Champions è sempre una cosa molto difficile”

Una vittoria pesante, soprattutto in chiave qualificazione. Raspadori è consapevole, dell’importanza di questi tre punti:

“Una vittoria assolutamente importante, in questo primo confronto era necessario tornare con tre punti. Non abbiamo fatto una bellissima partita, soprattutto dal punto di vista tecnico, ma era importante vincere”

Fondamentale mettere fieno in cascina, stabilizzare la situazione nel girone, che vede gli azzurri al secondo posto, alle spalle del Real Madrid. Blancos a punteggio pieno, ma gli azzurri adesso, con due gare in casa contro Braga e Union Berlino, possono essere più fiduciosi, per il passaggio del turno.

