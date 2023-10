Vocabolario del Napoli Champions: Mr. Kvaratskhelia

L’Union è poca cosa. Tenace ma poco più.

La gara è scialba, tutt’altro che entusiasmante.

Partita da 0-0 ma il Napoli la vince.

Molto probabilmente nessuno dei calciatori tedeschi giocherebbe titolare nel Napoli.

5-3-2 di Trapattoniana memoria.

Conta il risultato ma restano domande.

Primo tempo povero di personalità, secondo già più ricco di desiderio. Napoli discreto. Elmas migliora una manovra apparsa troppo elaborata.

Partita difficile visto il momento delicato. Verona ha una scia. Se non altro di punti. Vittoria che conta tanto. La qualità della prestazione merita un approfondimento settimanale. 3 punti fondamentali per il passaggio agli ottavi vista anche la vittoria del Madrid col Braga.

Sarebbe una gara bruttina, equilibrata e senza tiri in porta ma il Napoli, per fortuna, ha un funambolo. Kvaratskhelia.

Nettamente il calciatore più forte della serata.

La vince da solo?

Quasi.

Segna Raspadori ma Kvaratskhelia lo inventa.

Corre, recupera e spacca la partita.

Un tiro, un gol.

100%.

La qualificazione Champions è praticamente cosa fatta.

Braga ed Union sono enormemente lontane dal valore complessivo del Napoli. Anche in piena “crisi”.

Serata comunque da tenere a mente.

Nuovo anche se minimo passo in avanti ed a breve esame Milan.

Capitolo Champions quasi archiviato.

“Unica” buona notizia della serata e della gestione europea di Garcia.

Avanti.

