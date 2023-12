Napoli-Monza, i convocati di Mazzarri: ci sono Lindstrom e Lobotka, ma quante assenze

Ufficiale l’elenco di convocati del Napoli per la sfida al Monza. In elenco anche D’Avino in difesa. Tanti assenti: Olivera, Natan, Osimhen, Politano.

Ecco l’elenco completo:

Contini Gollini, Idasiak, Meret, D’Avino, Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Ostigard, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Lindstrom, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin.

