Pastorello: “Meret o rinnovo o partenza”

Pastorello: Meret o rinnova o partenza.

Il procuratore del numero uno azzurro, Alex Meret, poco fa ha chiarito la posizione, del suo assistito.

Intervistato da Sky Sport, Federico Pastorello, apre al rinnovo del portiere partenopeo, ma non dipende da lui:

“Alex ha un contratto che va in scadenza a giugno, ma in realtà c’è un opzione che da’ l’opportunità al Napoli, di rinnovare per un altro anno”

In ogni caso Pastorello, chiude ad altre possibilità. Entro Giugno chiederà di definire la situazione, come specifica nell’intervista:

“Bisognerà ritrovarci a fine stagione, per poi decidere come approcciarsi al mercato. Ci sarà un rinnovo o una partenza. Lui è molto felice a Napoli, anche se quest’anno è stata una stagione difficile, dove forse è stato eccessivamente crititicato”

Parole chiare dell’agente del calciatore, che se da un lato apre ad un prolungamento del contratto per Meret, dall’altro fa capire di guardarsi intorno.

La parola adesso passa al Napoli, se crede effettivamente nel suo portiere, dovrà deciderlo nei prossimi mesi. Soprattutto per dare più stabilità e sicurezza al ragazzo, che troppo spesso è stato messo sul banco degli imputati.

