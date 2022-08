UFFICIALE – Ecco tutte le partite di Champions League in chiaro

Dopo esser stato diramato il calendario di Champions League sono note, o quasi, le sei partite che andranno in onda in chiaro su Canale 5.

Poche ore fa la Uefa ha diramato il calendario della fase a gironi di Champions League, i cui sorteggi si sono tenuti giovedì scorso a Istanbul (dove si giocherà la finale a giugno 2023). Anche per questa edizione i match della massima competizione europea per club saranno divisi tra Sky, Mediaset e Amazon, con alcune sfide condivise, altre in chiaro e altre ancora in esclusiva pay.

Sky – tutte le partite della competizione ad eccezione del match trasmesso da Amazon Prime Video

– tutte le partite della competizione ad eccezione del match trasmesso da Amazon Prime Video Amazon Prime Video – la migliore partita del mercoledì sera

– la migliore partita del mercoledì sera Mediaset Canale 5 – una sfida in chiaro tra le partite in programma il martedì

5 – una sfida in chiaro tra le partite in programma il martedì Mediaset Infinity+ – trasmetterà 104 partite della competizione (tutte tranne le sfide in esclusiva su Amazon)

Le partite in chiaro

Mediaset trasmetterà 17 gare in chiaro, finale compresa, su Canale 5 (la migliore gara del martedì), unica possibilità per i tifosi italiani di guardare i match in chiaro, ossia senza pagare un abbonamento (a Sky – che proporrà 121 partite – e a Prime Video di Amazon)

Il Napoli ha la certezza della diretta per la trasferta in terra scozzese, mentre resta il dubbio sulla terza e sulla sesta giornata.

Il Napoli in Champions visibile in chiaro: ecco quando sarà disponibile

I giornata 6 settembre: una tra Salisburgo Milan e Psg-Juventus (ore 21)

II giornata 13 settembre: Rangers-Napoli (ore 21)

III giornata 4 ottobre: una tra Ajax-Napoli e Inter-Barcellona (ore 21)

IV giornata 11 ottobre: Milan-Chelsea (ore 21)

V giornata 25 ottobre: una tra Dinamo Zagabria-Milan e Benfica-Juventus (ore 21)

VI giornata 1 novembre: una tra Liverpool-Napoli e Bayern-Inter (ore 21)

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati