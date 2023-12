Napoli: il fattore identità è essenziale

Mourinho ha chiesto espressamente di rimanere a Roma. Quasi ha “pregato” la dirigenza.

Nelle sue parole, per la prima volta nella carriera dello special one, una chiarissima Volontà.

“Voglio rimanere con questi ragazzi. Tra Bene e Male”.

Valorizzazione della Identità romanista.

La Roma è dei Romani, sentirete dire in città.

Lo si era visto evidentemente qualche anno fa con Ranieri ancor prima con Mazzone.

Si chiama Identità e nello sport anche di altissimo livello, conta e tanto.

Francesco Totti, rifiutando il Real Madrid, i soldi ed i titoli, per Amore della città, ne è diventato ottavo Re.

Bruno Conti, Di Bartolomei, Giannini, Totti, De Rossi ieri, oggi Mancini e capitan Pellegrini.

Chiamalo come vuoi cuore, desiderio, appartenenza. Mille sono i termini che si possono utilizzare.

Per chi si occupa di Pedagogia dello Sport, si chiama Identità.

È quello che rende un gruppo una squadra. È una prerogativa alta e che si costruisce.

Quanti Napoletani giocano nel Napoli?

Quanti negli ultimi 20 anni?

Uno, Insigne e lo abbiamo criticato in ogni dove.

Riflettiamo.

Tornando a Roma e a Mourinho, aggiungi uno stadio che da tre anni si riempie con sessantamila presenze ed avrai il fattore Identità.

È quella “cosa” che si costruisce attraverso lo sguardo ed il complimento di chi ti sostiene.

È quella “cosa” che ti fa vedere in campo gente come Dybala e Lukaku.

