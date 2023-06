Laudisa, GdS: “Frattesi-Inter? Mancano i soldi! Su Milinkovic, Scamacca, Loftus-Cheek e Onana…”

“Il Manchester United abbandona la pista Rabiot che pare restare alla Juventus. Le mosse del Milan…”

Il giornalista Carlo Laudisa si è espresso ai microfoni della radio ufficiale degli azzurri sul mercato di Inter, Milan e Juventus in Serie A.

Di seguito le dichiarazioni del giornalista de La Gazzetta dello Sport a Kiss Kiss Napoli:

“Le trattative hanno una loro specifica. Inoltre il campionato comincia ad agosto come noi, siamo solo all’inizio. Il passaggio in Arabia di Marcelo Brozovic va seguito nonostante il primo no. La Serie A è sotto attacco: i nerazzurri hanno in vendita Onana e il croato, il Milan ha venduto Tonali. I rossoneri stanno voltando pagina con Loftus-Cheek e Pulisic e si sonda il terreno per Morata e Scamacca. Ribadiamo che il mercato è solo all’inizio.

Frattesi? Se l’Inter vuole acquistarlo deve vendere in fretta Brozovic e Onana, ma non solo. Da queste cessioni vale anche il riscatto di Lukaku.

Milinkovic-Savic? Il Manchester United si fa avanti, complice anche la probabile permanenza di Rabiot a Torino”.

