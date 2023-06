Calciomercato, due centrocampisti spagnoli nel mirino del Napoli: i dettagli

In casa Napoli, dopo l’ufficializzazione del nuovo allenatore Rudi Garcia, tiene banco la vicenda DS, dal momento che Cristiano Giuntoli è in procinto di trasferirsi alla Juventus.

Il nodo sul futuro del DS sarà sciolto entro il 30 giugno, data ultima della stagione 2022/2023, che potrebbe riservare anche colpi di scena in merito all’uomo mercato del Napoli.



Ma le trattative tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, tuttavia, sembrano non aver bloccato il calciomercato dei partenopei, anzi, i campioni d’Italia sono a lavoro per la prossima stagione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il neo tecnico degli azzurri ha chiesto alla società due nuove centrocampisti offensivi per rinforzare il reparto, dal momento che Zielinski e Ndombele sono in uscita.



Il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, potrebbe accontentare l’allenatore francese pescando di nuovo il jolly dalla Spagna, un meta con la quale il club partenopeo ha un certo feeling. Basti pensare che negli ultimi 10 anni sono arrivati a Napoli dal campionato spagnolo autentici campioni come Higuain, Callejon, Albiol e Reina.



Il candidato numero uno a vestire la maglia azzurra è Rodri Sánchez, centrocampista classe 2000 attualmente in forza al Betis di Siviglia.

Cresciuto nelle cantere di vari club spagnoli, due su tutti Atletico Madrid e Barcellona, Rodri Sánchez da tre stagioni milita nel Betis di Siviglia, agli ordini dell’esperto tecnico cileno Manuel Pellegrini, dove lo scorso anno il giovane ha vinto la Coppa di Spagna.



Nell’ultima stagione Rodri Sánchez ha collezionato 39 presenze stagionali condite da 2 gol e 7 assist e attualmente è impegnato con la nazionale spagnola all’Europeo Under-21, dove indossa l’ambitissima maglia numero 10 e la sua valutazione potrebbe aumentare al termine della manifestazione. Un altro profilo tenuto sott’occhio dall’area scouting del Napoli è quello di Gabri Veiga, centrocampista spagnolo classe 2002 di proprietà del Celta Vigo; il quale nell’ultima stagione ha realizzato in 40 apparizioni stagionali 11 gol e 4 assist.

Dal club spagnolo il Napoli ha acquistato nel mercato di riparazione del 2020 il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka, l’attuale metronomo del centrocampo partenopeo fresco vincitore dello scudetto.

Sta volta però l’operazione non è semplice, in quanto il Celta Vigo chiede 30 milioni di clausola per Gabri Veiga.

Inoltre il gioiellino spagnolo è finito nel mirino dei club di Premier League.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati