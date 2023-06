Come sarà il Napoli di Rudi Garcia per la stagione 2023-2024

Il Napoli targato Rudi Garcia partirà con un vantaggio considerevole per la prossima stagione 2023-2024. Come primo aspetto infatti la formazione partenopea dovrebbe avere un sorteggio favorevole per quanto riguarda la Champions League, appartenendo alle squadre di prima fascia. Un elemento che almeno sulla carta potrebbe avere un aspetto positivo per la prestigiosa competizione internazionale. Per quanto riguarda il campionato invece tutto passa dal calciomercato che il Napoli come gli altri top club italiani potrebbe fare in questa finestra estiva dedicata alle cessioni e agli acquisti.

I rumors per quanto riguarda le cessioni del Napoli

Non ci sono notizie certe, visto che è ancora troppo presto dire quali saranno effettivamente le cessioni del Napoli di De Laurentiis. Tuttavia in questi giorni si parla molto della possibilità di perdere uno dei pilastri della squadra, cioè il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, giocatore che ha comunque una clausola rescissoria fissata sui 65 milioni di euro. Cifra che comunque non dovrebbe impensierire più di tanto club prestigiosi come Bayern Monaco, Manchester United o il City di Guardiola.

Il Napoli perderà davvero un pilastro della difesa come Kim?

Sarebbe comunque una defezione importante per il Napoli di Garcia che sta per iniziare il suo percorso alla guida della formazione partenopea. Il Napoli dovrebbe quindi trovare un sostituto all’altezza che almeno in teoria, non dovrebbero essere né Juan Jesus né il norvegese Leo Ostigard. Serve quindi un altro difensore centrale che possa formare la coppia titolare al fianco di Rrahmani. Ci sono poi altre incognite come quelle di Hirving Lozano, Matteo Politano e soprattutto di Piotr Zielinski, che Maurizio Sarri vorrebbe alla Lazio, in caso di cessione di Milinkovic Savic, uomo mercato assieme a Davide Frattesi del Sassuolo. Con buone probabilità invece la coppia d’attacco formata da Khvicha Kvaratskhelia e dal capocannoniere Victor Osimhen sarà a disposizione del tecnico francese ex Olympic Marsiglia e Olympic Lione.

Come si sviluppa il gioco del Napoli di Garcia

Per il gioco che solitamente Garcia adotta e sviluppa le qualità offensive adatte al gioco verticale, dovrebbero essere fondamentali per il nuovo Napoli post Spalletti. In effetti possiamo dire che Osimhen è il classico giocatore, ormai matura, capace di fare reparto offensivo da solo, ma anche di sacrificarsi per la squadra per farla salire e per avere possesso palla nelle gare più equilibrate e difficili. Il Napoli volendo puntare ancora a vincere dovrebbe quindi partire dalla base costituita da giocatori come Anguissa, Lobotka, Osimhen, Di Lorenzo, Mario Rui e Kvaratskhelia, con le alternative tattiche rappresentate da Giovanni Simeone, ora ufficialmente un giocatore del Napoli a tutti gli effetti e da Giacomo Raspadori. Difficile invece sarà rivedere Diego Demme e Ndombele, quasi sicuramente in partenza per altre squadre. Sarà di fatto un altro Napoli, che però almeno nella fase iniziale della prossima stagione ripartirà dal 4-3-3 o dal 4-2-3-1 alternativa tattica già più volte adottata da Rudi Garcia.

Garcia torna in Italia dopo la buona esperienza con la Roma

Il tecnico transalpino inoltre conosce bene il calcio italiano e quello europeo, avendo già allenato in Serie A la Roma e facendo molto bene specialmente al suo primo anno in Italia. Il record di punti, all’epoca ottenuto dalla squadra giallorossa è un biglietto da visita utile e necessario per pensare di poter fare bene anche in ottica di pronostici e di quote serie a per la stagione 2023-2024. C’è però da capire come il Napoli si muoverà in termini di mercato. Dovrebbe rientrare Zanoli che ha mostrato tutte le sue qualità nel girone di ritorno con la Sampdoria, una delle cose migliori viste dalla squadra di Stankovic poi retrocessa in B.

Proprio dal campionato francese potrebbero arrivare due tasselli importanti come il difensore Danso del Lens e l’attaccante David del Lille. Questi profili hanno valutazioni tra i 30 e i 60 milioni di euro, ma per il Napoli è importante trovare delle alternative per giocatori come Lobotka e Di Lorenzo, così come per il secondo portiere, nel caso in cui Gollini non dovesse rinnovare.

Il Napoli deve pensare al mercato anche in termini conservativi

A differenza delle altre big come Inter, Roma, Milan, Lazio e Juventus, il Napoli dovrà cercare di fare una politica di calciomercato che sia più che altro conservativa, anche se avendo sostituito il proprio allenatore non è scontato che per le altre ci sarà un gap tecnico e un divario come quello della passata stagione. In effetti però almeno sulla carta le milanesi per adesso escono indebolite viste le illustri cessioni e partenze. Resta da capire come si muoveranno invece Lazio, Roma e soprattutto la Juventus, che molto probabilmente non disputerà la Conference League. La Roma già lo scorso anno era data come una favorita per il titolo, ma quest’anno riparte con una consapevolezza diversa, oltre che con un tecnico esperto e navigato come il portoghese José Mourinho. Le incognite restano, ma sarà anche il mercato che dovrebbe terminare solo il prossimo 31 agosto a dirci qualcosa di più sulle dinamiche fondamentali e le gerarchie per la stagione di Serie A 2023-2024. Stagione in cui il Napoli giocherà con lo scudetto sulla propria maglia.

