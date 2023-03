Il terzo Scudetto del Napoli si avvicina: Il sogno tanto atteso ha una data?

Si avvicina l’aritmetica dello scudetto del Napoli. Mancano cinque vittorie per la conquista del titolo.

Il Napoli, grazie alla pesantissima vittoria per 4 a 0 contro il Torino di Juric, vola a +19 dalla Lazio seconda in classifica, con un margine di sei partite. Ciò significa che la data utile per conquistare lo scudetto può essere il 30 aprile quando al Maradona arriverà la Salernitana. Sarà la giornata numero 32 di Serie A e ne mancherebbero altre sei.

Scudetto nel derby

Ipotesi per adesso possibile qualora le distanze dovessero restare invariate nelle prossime partite. Quindi, se il Napoli e la seconda in classifica dovessero vincere le prossime quattro partite, il vantaggio di 19 punti resterebbe invariato e gli azzurri di Spalletti giocherebbero il primo match point scudetto contro la Salernitana.

Se prima, con l’Inter a -18, la data utile era il 3 maggio a Udine, ora, grazie al -19 dalla Lazio di Sarri, è il derby campano che potrebbe regalare lo scudetto a 6 giornate dal termine. Al momento ovviamente sono soltanto previsioni, con il vantaggio che potrebbe sia aumentare che diminuire.

